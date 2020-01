Actor de "Friends" Stan Kirsch muere por aparente suicidio

Estados Unidos.

El actor estadounidense Stan Kirsch, que actuó en series como "Highlander" y obtuvo apariciones en shows como "Friends", murió a los 51 años, según confirmó su esposa.

La oficina del forense de Los Ángeles confirmó que su causa de muerte ha sido catalogada como suicidio.

Kristyn Green, quien cofundó los Estudios Stan Kirsch con sede en Los Ángeles junto a su esposo, confirmó en las redes sociales del estudio que Kirsch murió el 11 de enero.

"Cerraremos las próximas 2 semanas mientras procesamos y lloramos. Gracias por su comprensión y respeto a nuestra privacidad durante este momento increíblemente difícil",

“Quiero agradecer a todos por las muestras de amor y apoyo. No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y estoy eternamente agradecida con todos y cada uno de ustedes ", escribió en su cuenta privada.

Stan Kirsch y su esposa, Kristyn Green.

Quién era Stan Kirch

Stan Kirch interpretó al ladrón Richie Ryan en el drama de ciencia ficción "Highlander" entre 1992 a 1998.

Antes de aterrizar su papel en la serie canadiense, Kirsch se graduó de la Universidad de Duke con un título en ciencias políticas.

Durante su carrera también tuvo apariciones especiales en programas como "General Hospital" (1992) y en "Friends", en el episodio "The One With the Ick Factor" de la temporada uno.

En este Stan actuó como Ethan, el novio más joven de Mónica Geller (Courteney Cox), quien luego descubre que su chico todavía está la secundaria.

Stan Kirsch junto a Courteney Cox en el episodio de "Friends".

En 2008 el actor fundó el estudio de actuación "Estudios Stan Kirsch" junto a su esposa. Sus proyectos más recientes fueron "Drop Dead Diva" y "Grimm", donde trabajó como entrenador de actuación.