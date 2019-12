Actriz Margarita Rosa de Francisco relata cómo fue abusada cuando era una niña

Colombia.

La actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco compartió su historia de abuso cuando era una niña para crear conciencia de la violencia machista y sumarse a la campaña "Un violador en tu camino".

En una columna para el diario colombiano ElTiempo.com la estrella recordada por interpretar a la "Gaviota" en la telenovela "Café con aroma de mujer".

"Y la culpa no era mía (tenía ocho años). Ni dónde estaba (dentro de un carro). Ni cómo vestía (un vestido con canesú y cuello redondo). El violador fuiste tú, muchacho. ¿Cuántos años tendrías? Calculo que por ahí unos veinticinco.", escribió la actriz de 54 años.

La intérprete relata que su violador fue un chófer de su padre que la atrajo prometiéndole enseñarle a conducir, "No eras un extraño; llevabas varios meses trabajando para nosotros...", escribe.

"Ahorita la vuelvo a traer, tranquila; la voy a llevar a una calle donde no haya carros, es mejor. ¿Por qué estamos yendo tan lejos? Eh, pero si se va a poner así de nerviosa no va a aprender.", recuerda sobre las palabras que su victimario usó para llevársela lejos.

Esta no es la primera vez que Margarita Rosa cuenta su historia, la actriz ya había hablado sobre este episodio oscuro en su vida en el canal de YouTube ‘Colombianas: Una biografía colectiva’.

En esa entrevista la actriz cuenta con crudeza como ese hombre adulto abuso de ella a sus tiernos ocho años.

“Yo le digo en un momento dado que yo no quiero más la clase. Yo no quiero más. Y él dice: ‘No, yo le digo cuándo se termina la clase’. Yo no tengo claro exactamente qué pasó, porque el señor, digamos violencia, o que me haya maltratado, eso yo no lo tengo presente. Solamente me acuerdo de haber sentido ese contacto sexual de él debajo de mí”, continúa, y vuelve a referirse a “la típica confusión del niño abusado que no sabe si también produjo la situación”.

En el video De Francisco contó ese episodio a sus padres cuando ya estaba grande, ellos recibieron la noticia aterrados. "no se imaginaron jamás que eso hubiera podido ocurrir. [Se sintieron] Muy culpables. Ellos dijeron: ‘Pero por qué… dónde estábamos nosotros’. Porque en ese momento estaban trabajando y nosotros estábamos en manos de este señor. Pero pues ya sabemos cómo ocurren esos episodios incluso en el mismo seno de la familia, no se sabe en qué momento”.

Un violador en tu camino

En noviembre una protesta feminista en Chile se viralizó con el performance de mujeres cantando "Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía", pronto esta acción fue réplicada en otros países.

Según CNN las creadoras del nuevo himno feminista fueron las chilenas Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, las cuatro de 31 años, quienes formaron el colectivo Las Tesis.

Ellas dijeron al medio chileno Interferencia que su intención fue llevar “teorías feministas a un formato escénico de una forma simple, sencilla y pegajosa”.

La violencia contra la mujer

Según la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia (física o sexual), principalmente por un compañero sentimental.

Aunque todas las mujeres, en cualquier lugar del mundo pueden sufrir violencia de género, las más vulnerables son “las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersexuales, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias”.

En América Latina y el Caribe, 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones de género en 25 países de América Latina y el Caribe, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En la región las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 mujeres están en El Salvador (6,8), Honduras (5,1), Bolivia (2,3), Guatemala (2,0) y República Dominicana (1,9), según la CEPAL.