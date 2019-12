Liam Payne y su pelea en un club nocturno

EUA.



Este fin de semana Liam Payne recurrió a sus redes sociales para publicar un mensaje en el que amenazaba con emprender acciones legales contra un club nocturno de Texas en el que aseguraba haber sido víctima de una agresión a manos de los miembros de seguridad del local mientras disfrutaba de una noche de fiesta con su novia Maya Henry.



"@thesilverfoxsatx tres de sus porteros me han atacado sin motivo alguno mientras estaba tratando de sacar mi documento de identidad. He sacado fotos de todo el incidente. Tengo muchas ganas de que nos veamos las caras en los juzgados", afirmó el exintegrante de One Direction.



En ese momento varios medios estadounidenses como el portal TMZ aseguraron que el altercado se produjo debido a la novia del intérprete, que tiene tan solo 19 años y por tanto, según la legislación estadounidense, aún no cuenta con la edad legal necesaria para consumir alcohol.

Liam Payne y su novia Maya Henry en los Fashion Awards que se celebraron el martes.

En un primer momento la pareja habría podido acceder sin ningún problema al local, pero cuando los empleados descubrieron que Maya era menor les invitaron a marcharse, al parecer no de muy buenas maneras.



Este lunes el tabloide The Sun ha publicado un video del altercado en el que aparece Liam, con la camisa blanca que llevaba puesta manchada y algo tambaleante, encarándose con los guardias del bar mientras gritaba a un hombre allí presente: "¿Te escondes detrás de tus hombres? ¿Te estás escondiendo? No me vuelvas a empujar nunca más o te patearé tu jo**** cul*".

En la grabación se puede ver a su chica y a otra mujer mayor tratando de sujetarle y pidiéndole que se calmara.



Todo apunta a que el famoso cantante se ha arrepentido de haber hecho público lo ocurrido en vista de que ya ha eliminado el mensaje inicial que compartió.

Mira el video: