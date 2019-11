Geraldine Bazán podría demandar a Gabriel Soto para defender a sus hijas de Irina Baeva

México.

La actriz Geraldine Bazán le mandó un nuevo dardo a su ex esposo Gabriel Soto, a quien acusó de traumar a sus hijas por obligarlas a llevarse con su actual novia, Irina Baeva.

Durante su asistencia al Global Gift en México el martes por la noche, la rubia fue cuestionada sobre si demandará al padre de sus hijas para controlar los horarios de visita debido a la situación que se vive con la nueva pareja del actor.

Bazán respondió a esto con otra interrogante, "¿Tú lo harías?" y cuando algunos respondieron que sí, ella también asintió con la cabeza dándole la razón.

Ese mismo día la actriz había arremetido contra Gabriel Soto e Irina Baeva en Instagram, donde también desmentía la publicación de TV Notas, donde se aseguraba que ella había recurrido a la brujería para recuperar a su ex y desfigurar a la actriz rusa.

En la misma publicación la actriz denunció que Gabriel ha obligado a las niñas a llevarse con Irina.

“Quiero DENUNCIAR la violación de los derechos de mis menores hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas”, escribió.

Gabriel Soto respondió a estas acusaciones publicando varias fotos de sus hijas junto a Irina Baeva en Instagram con el texto "Aquí en momentos de llanto, confusión e inseguridad".

“La vida se trata de ser felices y hacer felices a los demás. Nosotros ya cerramos la carpeta de esa historia de ataques donde todos salimos perjudicados y estamos enfocados en dar el mayor amor posible a todos los que nos rodean”, escribió Soto y además señaló que no pensaba hacer públicas esas fotografías, pero decidió hacerlo “dadas las circunstancias”.

Geraldine reacciona a las fotos de Irina con sus hijas

Al ser cuestionada sobre la supuesta convivencia que evidencian las fotos de Irina y sus hijas Geraldine Bazán dijo "Fue sorpresiva, no tenía la idea de la existencia...Hoy me enteré porque vi unas fotos, pero si lo hacen (convivir con Irina) lo hacen a escondidas, lo hacen sin mi autorización."

Ante las cámaras de "Hoy" (Televisa) Geraldine explicó que su hija Elisa “ha estado muy afectada” y que recientemente había llorado, pues se encontró con su papá y su nueva pareja por causalidad en un centro comercial y Soto la obligó a que saludara a Irina.

“A mí me parece que no puede ser eso, al final él no puede tomar decisiones unilaterales en cuanto a mis hijas", aseguró la actriz.