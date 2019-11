Jennifer Aniston recibe el premio Icon de los People's Choice Awards 2019

California, EEUU.

Jennifer Aniston recibió este domingo el premio People's Icon Award por su trayectoria durante la entrega 45 de los People's Choice Awards 2019, celebrada en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

"Dios mío, gracias por este honor increíble. El People´s Choice ha sido muy importante para mí porque lo hacemos por el dinero", bromeó Aniston, "no es cierto, lo hacemos por ustedes y no podríamos hacer lo que hacemos sin ustedes".

El comediante Adam Sandler fue el encargado de entregarle el reconocimiento y le dedicó un emotivo y divertido discurso sobre la trayectoria de la actriz, quien es su amiga.

"Amo a esta chica y amo ser su amigo, espero que podamos seguir haciendo películas juntos", aseguró el actor, con quien comparte créditos en Mystery Murder.

MIRA: La foto de Courteney Cox junto a Matthew Perry que es furor en Instagram

La cinta Avengers: Endgame se alzó con tres premios a Mejor Película y Mejor Película de Acción, además le valió a Robert Downey Jr. un premio por su papel como Iron Man.

La actriz Zendaya logró los premios a Mejor Actriz de Película y Estrella de Drama de la TV por su interpretación en Spider-Man: Lejos de Casa y Euphoria, respectivamente.

La cantante Gwen Stefani fue galardonada con el Fashion Icon Award por su éxito e influencia en el mundo de la moda, mientras que P!NK recibió el People's Champion Award por todo el apoyo que ha brindado a distintas obras de beneficencia.

Este año siguiendo el ejemplo de otras premiaciones como Los Óscar o los Emmy la ceremonia no tuvo un anfitrión fijo, varias celebridades fungirán como presentadores en las distintas categorías.

Figuras de la música, el cine y la televisión fueron elegidos por el voto del público.

ADEMÁS: Jennifer Aniston podría actuar en 'Big Little Lies' temporada 3

Lista de ganadores de los People's Choice Awards 2019

Cine

Mejor Actor de Comedia: Kevin Hart

Mejor Actriz de Película: Zendaya, Spider-Man: Lejos de Casa

Estrella de una Película de Drama: Cole Sprouse, Five Feet Apart

Estrella de una Película de Comedia: Noah Centineo, The Perfect Date

Mejor Actor de Película: Robert Downey Jr., Avengers: Endgame

Película de Drama: After

Película de Comedia: Murder Mystery

Mejor Película: Avenger: Endgame

Película de Acción: Avenger: Endgame

Estrella de Película de Acción: Tom Holland, Spider-Man: Lejos de Casa

Televisión

Reality Show: Keeping Up with the Kardashians

Talk Show: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Talk Show Matutino: The Ellen DeGeneres Show

Serie: Stranger Things

Estrella Femenina de Televisión: Millie Bobby Brown, Stranger Things

Estrella de Drama de la Televisión: Zendaya, Euphoria

Programa de Concursos: America's Got Talent

Concursante de un Programa de Concursos: Hannah Brown, The Bachelorette

Programa de Ciencia Ficción / Fantasía: Shadowhunters

Programa de Comedia: The Big Bang Theory

Música

Artista Coutry: Blake Shelton

Artista Masculino: Shawn Mendes

Artista Femenina: Billie Eilish

Mejor Grupo: BLACKPINK

Mejor Canción: "Señorita", Shawn Mendes y Camila Cabello

Mejor Álbum: Lover, Taylor Swift

Influencers

Estrella de Redes Sociales: David Dobrik

Influencer de Belleza: Bretman Rock

People's Choice Awards 2019