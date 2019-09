Hijos de José José llegan a Miami y no encuentran los restos del "Príncipe de la canción"

Redacción.



Los hijos mayores de José José, viajaron este domingo a Miami, para asistir al funeral del "Príncipe de la canción".



José Joel y Marysol Sosa acudieron a la funeraria donde creían que estaba el cuerpo de su padre, sin embargo, la mala comunicación con su hermana menor, los sorprendió al no encontrar los restos del "Príncipe de la canción".



Lea más: La hija de José José, Sarita, revela cómo fueron las últimas horas del "Príncipe de la canción"



El único hijo varón de José José aseguró que el sábado, tras la muerte de su papá, logró hablar con Sarita, su hermana menor, quien no le ofreció detalles de lo que había ocurrido.



Los hijos mayores del intérprete no habían podido ver a su padre desde hace más de un año, y no pudieron estar en su lecho de muerte, debido a que Sarita se lo llevó a Miami.







Según Univision, José Joel y Marysol Sosa viajaron para presentar sus respetos y para conocer cuando serían trasladados los restos de José José a México.



José Joel habló ante las cámaras y dijo que no se podía comunicar con Sarita y ha estado haciéndole varias llamadas.







"La señora como la niña no han sido del todo comunicativas", dijo refiriéndose a Sarita y a la mamá de esta.



José Joel aseguró que ellos no estan interesados en el dinero, ni en obtener algo de herencia, que ellos lo que quieren es ver por última vez a su padre.



Lea más: El fuerte detonante que provocó el pleito entre los hijos de José José



Sarita, la hija menor del cantante, habló el sábado por la noche con Telemundo y dio detalles de las últimas horas de José José.



"Se fue dormidito, y estamos agradecidos que fue así", reveló Sara Sosa, visiblemente emocionada y entre lágrimas.



"Me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera, que le prometiera que iba a cantar", dijo, con mucho esfuerzo, cuando fue preguntada sobre las últimas palabras del cantante.







Los hijos mayores de José José han acusado a Sarita de haber secuestrado al intérprete y de no permitir que ellos mantuvieran contacto con su progenitor.