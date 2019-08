Diane Kruger recibe pocas ofertas de trabajo en Alemania

Berlín, Alemania.

La actriz Diane Kruger declaró al diario Süddeutschen Zeitung que apenas recibe ofertas de trabajo de Alemania, aunque le gustaría trabajar para producciones de su país natal.



"Por extraño que parezca, de Alemania es de donde menos ofertas llegan. Desde Aus dem Nichts (En la sombra) he tenido quizás dos o tres ofertas alemanas. Pero no me entusiasmaron tanto como para aceptarlas. Pero sí que me gustaría que me llegaran más de Alemania", comentó Kruger.



Aun así dijo que pronto volverá a trabajar con Fatih Akin en la serie sobre Marlene Dietrich: "Este proyecto está en desarrollo, estamos trabajando en el guion y definitivamente queremos hacerlo. Pero aún no quiero revelar ningún detalle".



La actriz alemana de 42 años confesó también al diario que apenas va al cine aunque por lo menos lo intenta, ya que algunas películas hay que verlas en el cine. "Por lo demás, las veo en Netflix y, como todo el mundo, me doy atracones de series", dijo Kruger.



Diane Kruger, oriunda de la ciudad de Hildesheim, se mudó a París cuando tenía 15 años para desfilar como modelo en las pasarelas de moda. Su primer éxito cinematográfico internacional llegó en 2004, con la película Troya.