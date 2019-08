¿Adamari López está embarazada?

Miami.

Usuarios de las redes sociales han comenzado a especular que Adamari López estaría esperando a su segundo hijo.

Estas sospechas se fundamentan en ciertas fotos y videos en los que Adamari luce más rellena de lo usual.

Aunque estas teorías son algo débiles considerando que la conductora de "Un Nuevo Día" tiene ya 48 años y su única hija no fue un embarazo fácil.

"Creo en los milagros. Aquí, en mi vientre, tengo uno, porque la ciencia decía que no; la ciencia y mi doctor que es un hombre de mucha fe, me dijo en el momento que hacíamos tratamientos, que él estaba haciendo todo lo que la ciencia lo dejaba hacer, pero que al fin y al cabo todo lo demás estaba en manos de Dios. En el momento que tratamos con la ciencia, lamentablemente no se pudo, pero Dios puso su mano en otro momento y aquí está", dijo cuando anunció que esperaba a su primogénita Alaïa Costa, nacida en 2015 producto de su relación con Toni Costa,

Por otro lado los trolls de López no le dieron tregua y aprovecharon una foto de la antigua actriz para acosarla por su figura.

La imagen colgada en el Instagram del programa de Telemundo muestra a la boricua junto a Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera, que acaban de sellar su amor con una gran boda a finales de junio.

Pero la famosa pareja quedó en segundo plano ya que la mira fue puesta en López y en su atuendo ese día, un jumpsuit de rayas azules y blancas.

Los usuarios en redes la criticaron cruelmente para señalarle que con esos kilos de más no va a entrar en el vestido de novia, haciendo referencia a su boda en camino con Toni Costa.

“Niña, cada día más gorda, te ves tan mal al lado de los demás”,o “Debes empezar a trabajar para bajar de peso, no puede ser que te vayas a casar y subas cada vez más”, son algunos de los comentarios dejados en al cuenta del programa matutino.

Otros volvieron a la teoría de un segundo embarazo. “Seguramente Adamari está embarazada y no lo quiere decir, se le ve una panza muy grande”