Angelina Jolie emociona a sus hijos con fichaje de Marvel

Estados Unidos.

Una de las muchas satisfacciones que vive Angelina Jolie por su fichaje para la factoría Marvel, quienes la acaban de elegir como actriz para interpretar a Thena en la próxima cinta 'The Eternals', reside en el entusiasmo que la noticia ha generado entre sus seis retoños, quienes están deseando que se estrene el filme para poder presumir el nuevo rol de superheroína que ostentará su famosa madre.

"Lo que de verdad me ha conmovido es que quieran verme fuerte y valerosa en la gran pantalla, lo cual no tiene mucho que ver conmigo a nivel personal. Pero sí, están muy felices porque podrán verme en la piel de una mujer valiente y, al mismo tiempo, sabrán que me estoy divirtiendo mucho", explicó la estrella de Hollywood a la revista People.

Por otro lado, Angelina ya se ha sumergido en un intenso y estricto régimen deportivo para lograr que su físico esté a la altura del que caracteriza a su aguerrido personaje antes de que comience el rodaje de la cinta, en la que compartirá protagonismo con Salma Hayek y Richard Madden, entre otros reconocidos artistas.

"Estoy trabajando muy duro, pero todavía me queda un largo camino por delante antes de poder dar al Universo Cinemático de Marvel la Thena que se merece. Estoy haciendo de todo, desde ballet hasta ejercicios de coordinación con la espada", ha asegurado en la misma conversación.

