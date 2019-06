Kim Kardashian indigna a toda una nación con su marca de ropa interior

Tokio, Japón.

Kim Kardashian siempre trata de estar innovando y a la vez quizás quiere crear polémica.

La socialité presentó su nueva línea de ropa interior llamada Kimono Intimates, y de inmediato tocó fibras sensibles, sobre todo en los japoneses, quienes la acusaron de apropiación cultural.

"(Esta prenda) celebra y estimula la forma y las curvas de la mujer", fue lo que dijo la empresaria sobre el lanzamiento.

Los japoneses de inmediato se pronunciaron en contra del nombre porque consideran que falta al respeto a esa prenda de vestir que es una tradición en la cultura nipona.

El kimono, túnica de mangas anchas, data desde el siglo 15.

"Vestimos los kimonos para celebrar la salud, el crecimiento de los niños, compromisos, matrimonios, graduaciones... y también lo usamos en funerales", explicó a la BBC la japonesa Yuka Ohishi.

"Esa prenda ajustada (de Kardashian) ni siquiera recuerda a un kimono, ella simplemente eligió la palabra porque empieza por 'kim'. No hay respeto a lo que la prenda significa en nuestra cultura", agregó.

En una declaración replicada por The New York Times la hermana de Kylie Jenner alega que no buscaba "diseñar o lanzar ninguna prenda que se asemejaría o deshonraría de alguna manera a la prenda tradicional (el kimono)".

"Mi marca de ropa está construida con inclusión y diversidad en su núcleo y estoy increíblemente orgullosa de lo que está por venir", añadió,dejando entrever que no planea cambiar el nombre de su marca.

Pero mientras que los kimonos japoneses tradicionales, que datan del siglo XVI, según el Victoria & Albert Museum, tienen muchas asociaciones, definitivamente no se acercan a la lencería, celebridades de Hollywood o reality shows.

La nueva línea de la esposa de Kanye West, que ya cuenta con las marcas Kimoji y KKW Beauty, tendrá sostenes, calzoncillos, shorts y monos, entre otras prendas interiores.