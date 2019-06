Bella Thorne es extorsionada con fotos hackeadas

Estados Unidos.

Tras haber sido amenazada por un hacker que obtuvo fotos privadas de ella, Bella Thorne decidió compartir las imágenes y evitar chantajes.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz de 21 años publicó capturas de pantalla de los mensajes y las fotografías con las que un individuo trató de intimidarla.

"¡Jódanse tú y el poder que crees que tienes sobre mí. Escribiré de esto en mi próximo libro", señaló la intérprete.

Thorne compartió que desde que sufrió el hackeo, recibió múltiples intentos de chantaje, además de que se sintió mal porque otras personas hayan visto algo que solo debió haber visto una persona especial.

"Por mucho tiempo permití que un hombre se aprovechara de mí y eso me enferma, pero ahora es mi decisión que nadie más me arrebate cosas. Aquí están las fotos con las que me han amenazado, en otras palabras, aquí están mis pechos", sostuvo la actriz.

La ex estrella de Disney Channel aseguró que el FBI llegará pronto a la casa del hacker, por lo que le aconsejó tener cuidado.

Bella Thorne promociona actualmente su libro The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray, en el que compartió pensamientos sobre su vida y poemas.