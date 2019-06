Edwin Luna, listo para cantar a los catrachos

Redacción.

Mañana es el día en que los sentimientos de los hondureños estarán a flor de piel, puesto que Edwin Luna y su banda La Trakalosa de Monterrey interpretarán los temas que todos corean a altas horas de la madrugada en los bares y discotecas de la ciudad.

Fíjate que sí, Borracho de amor, Broche de oro, Dime que sí, Si ya no me quieres, Me cansé de amarte, La revancha, Supiste hacerme mal y La reina de mi alma son algunas de las canciones que se escucharán en las instalaciones de Expocentro.

Sépalo Las localidades disponibles son: mesa plátinum L3,150, mesa vip L2,650 y general L690.



Los Pesados del Corrido, Drop Saxo Beat, La Gran Jugada y el salvadoreño Alacrán de la Sierra abrirán el evento.

El líder del grupo arribó al país el miércoles en la noche en compañía de su prometida. Algunos integrantes de la banda llegaron ayer y el resto hoy.

Novedad. Los mexicanos arriban al país por primera vez y, tras el lanzamiento en el mes de mayo del tema Tu nombre, Edwin aseguró al diario Reforma que el tema está en los primeros lugares y ya rebasó el millón de reproducciones en YouTube.

Tu nombre es una canción que suena a ranchera, de desamor, pero con un poco de sensualidad con el ya conocido sello de la banda. “Se ha hecho muy buena mancuerna con Érika Vidrio (creadora también de Fíjate que sí y Borracho de amor)”, comentó Ángel Reyna, trompetista y director musical de la agrupación.

Edwin junto con los otros jueces del programa “La Academia” de TV Azteca.

Los temas con mucha carga sensual o desamor son los favoritos de Edwin, voz de la agrupación, pues él prefiere las letras sencillas y directas porque el público se identifica con ellas.

“Al principio sí cometí el error, pero he ido aprendiendo. Recuerdo que a un compositor se me ocurrió decirle que me escribiera un tema como otro que ya había grabado, pero me dijo: ‘Yo no saco copias, escribo temas con el corazón’, y tenía razón”, comentó Edwin.

El artista llegó acompañado de su prometida Kimberly Flores.

“A mí no me gusta grabar canciones que tienen mucha fantasía, pues a mí no me ha tocado estar en una plática en donde me digan ‘anoche dormí con la luna’, para mí es más real decir ‘me terminó mi novia ayer y agarré la fiesta’. Es lo padre de grabar canciones realistas con La Trakalosa, y no le hemos fallado”.

En enero, la banda celebró sus primeros 10 años de trayectoria y preparan un disco con los 10 temas que el público hizo éxitos, con nuevos arreglos e invitados.