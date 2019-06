Millie Bobby: “Fue divertido adentrarme en este mundo y ver las películas viejas”

Los Ángeles, Estados Unidos.



Algo que rindió frutos en la vida de Millie Bobby Brown fue el apoyo de sus padres. “Siempre me animaron a ser ruidosa, franca y necia. La gente simplemente tenía que lidiar conmigo. Me decían: ‘Nada es ridículo. Puedes ser quien quieras, porque ser tu auténtico yo es una de las cosas más importantes’”, dice la joven.



La actriz de 15 años ha tenido muchos logros, entre ellos convertirse en la persona más joven de la historia en ser nombrada una de las personalidades más influyentes del mundo, según la revista Time.



Brown es mejor conocida como la misteriosa Eleven en “Stranger Things” (2016-2019), cuya tercera temporada se estrenará en Netflix el 4 de julio. Sin embargo, para entonces, quizá sea aún más conocida por algo más grande.

Lea: Millie Bobby Brown, estrella de "Stranger Things", de romance con Romeo Beckham



Conspiración



En el papel de Madison Russell, protagoniza Godzilla II: Rey de los Monstruos, que se estrenó en Honduras el jueves. La película de gran presupuesto cuenta con la actuación de Brown como la hija de Emma Russell (Vera Farmiga), una científica que quiere desatar a los monstruos más grandes del mundo para contrarrestar el daño que los humanos han infligido al ecosistema del planeta.



Su exesposo Mark (Kyle Chandler) está trabajando con un equipo de científicos y militares para tratar de detenerla, pero Russell obliga a su hija a acompañarla en su misión. No pasa mucho tiempo antes de que Godzilla regrese, esta vez junto con otros monstruos de grandes dimensiones como Mothra, Rodan y King Ghidorah, de tres cabezas. ¿El favorito de Brown en este enfrentamiento de monstruos? “Por favor”, dijo. “Mothra es la única chica, y es toda una heroína. Es como si dijera: ‘¿Cómo están, chicos? ¿Quién me necesita?’ Me parece que es hermosa”.

"Me encanta que me ofrezcan películas de todo tipo de géneros", opina la actriz.

Pero no le gusta el grandulón, ni ahora ni en las viejas películas. “Definitivamente no era fan de Godzilla”, admitió Brown. “Eso fue útil, porque interpreto a una adolescente que apenas está aprendiendo sobre estos monstruos titánicos. Su cariño aumenta conforme avanza la película. Pero la verdad es que no había visto ninguna de las películas anteriores antes de que me dieran el papel. Así que lo divertido fue adentrarme en este mundo y ver las películas viejas”.



No es necesario precisar que los monstruos fueron creados por computadora, lo cual no le resultó sorprendente a la joven actriz. “Reprodujeron los sonidos de los monstruos en el plató, lo cual fue bastante aterrador”, dijo Brown. “Pero de otra forma no estás viendo nada. Como actor, simplemente lo haces. Lo imaginas en tu mente. Imaginas que hay algo ahí… y debo decir que salió bastante bien bajo esas circunstancias”.



Sin embargo, su preparación física no fue una ilusión digital. “Físicamente, entrené arduamente para este papel”, dijo Brown. “Tengo que correr mucho, y hay ocasiones en las que debo correr cuesta arriba. Correr te cansa. Tuve que asegurarme de no quedarme sin aliento, así que me entrené corriendo todos los días”.



Excelencia



Enfrentarse a Godzilla fue distinto de luchar contra el Demogorgon, el monstruo del Otro Lado en Stranger Things. “Definitivamente fue distinto”, insistió Brown. “Mi personaje Eleven tiene poderes. Eso lo volvió mucho menos aterrador en la serie, porque puede enfrentarse a un monstruo. Eleven simplemente puede volcar un auto. Yo no puedo hacer eso aquí. Y esto fue muy distinto por la ventaja evidente de la altura y los poderes de la criatura. Es un poco más alto que yo. “De hecho, tuve algunos problemas con el cuello porque, muchos días en el plató, tuve que mirar hacia arriba muy alto”, agregó riendo. “Se podría decir que esto se hizo en una escala mucho más grande”.



La vida de Eleven es complicada, pero los poderes extraordinarios definitivamente son una ventaja. “Me gustaría cerrar las puertas con la mente”, dijo Brown. “¿Por qué no?”.

El peor enemigo que enfrenta quizá es la tarea: en el plató de Stranger Things en Atlanta, ella y sus coprotagonistas adolescentes toman clase hasta durante cinco horas al día. “No todo se trata de combatir monstruos”, dijo Brown. “También puedes encontrarme haciendo álgebra”.



En los días de descanso, informó, todo el reparto pasa el rato junto. Cuando salimos juntos a ver una película, nos dicen mucho que nos parecemos a los niños de Stranger Things”, dijo Brown.

Tuvo cuidado de no divulgar demasiado sobre la nueva temporada de “Stranger Things”. “Es más grande, mejor y más extraña”, dijo. Hizo una pausa. “Es muy buena”, agregó, al parecer para terminar esas preguntas. Pero no todavía. Brown dijo que ahora es fácil ponerse en el papel de Eleven, un personaje que se siente como pez fuera del agua.