Maluma vuelve a Instagram tras llamar "ignorantes" a sus críticos

Redacción.

Maluma volvió a activar su Instagram después de menos de un día de haberlo cerrado debido a una avalancha de criticas en su contra.

"Bueno parseros, tranquilos, no me he ido. Algo grande va a pasar este 05 de junio, quédense pendientes.", expresó el reguetonero colombiano en un video subido a sus Stories.

El cantante había generado debate después de contestar con molestia a los que criticaban un video suyo con una cría de león.

Usuarios lo atacaron con el argumento de que el animal era la nueva mascota del reguetonero, cosa que desmintió antes de que cerrara su perfil en la red social.

"Estaba viendo los comentarios del último post que hice con el león, con 'Mala Mía'. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida que cree que es mi mascota", escribió en sus redes.

"¿No entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron?, ¿no entienden que ya estaría muerto si no lo hubieran rescatado?", compartió.

El intérprete de "Felices los 4" explicó que la cría de león fue rescatada por la asociación mexicana Black Jaguar-White Tiger.

"Yo voy a ser siempre animalista, no voy a apoyar el tráfico de animales, ¿cómo pueden pensar que voy a tener un león de mascota? No hablen estupideces si no saben, ignorantes", sentenció.

Muy a pesar de sus detractores, esta vez el cantante está diciendo la verdad. La pagina oficial de Black Jaguar-White Tiger publicó como Maluma llegó a interactuar con los animales del refugio.