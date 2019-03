Luis Miguel al estilo k-pop con la banda Super Junior

Corea del Sur.

Luis Miguel ha llegado a conquistar todos los rincones del planeta y prueba de esto es el cover de "Ahora te puedes marchar" hecho por la banda de surcoreana Super Junior.

El video, originalmente lanzado en octubre de 2018, retomó fuerza en las redes sociales con el lanzamiento del video oficial, donde se ve a los miembros de la banda de k-pop cantando en español.

Además en montajes comparativos se puede apreciar como la producción buscó recrear todos los detalles del video original del "Sol de México" grabado en 1987.

La grabación fue parte de su EP “One More Time", que también incluía una colaboración con la banda mexicana Reik.

Esta no es la primera vez que Super Junior encanta a sus fanáticos hispanos. Sus canciones "Mamacita", "Lo Siento" y "One More Time" ft Reik son clara muestra de ello.

En los últimos dos años, más artistas del género k-pop han ido conquistando mercados en América Latina. Otras bandas como GOT7, Crayon Pop o Lunafly, han incursionado haciendo colaboraciones y grabaciones en español.