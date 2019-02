¿Jamie Foxx y Katie Holmes se separan?

Estados Unidos.

Katie Holmes y Jamie Foxx han mantenido una relación discreta desde 2013 por lo que resulta sorprendente escuchar que el mismo actor confirmara que su romance con la ex de Tom Cruise habría llegado a su fin.

La teoría de una separación comenzó con la asistencia del histrión a una gala benéfica previa a la ceremonia de los Óscar y celebrada en el hotel Beverly Wilshire de Los Ángeles.

Como han revelado varios testigos presentes en el evento, en un momento dado Jamie, quien llegó solo al evento y además ofreció una actuación musical durante la velada, se habría enfrascado en una animada conversación con un grupo de invitados que, entre otras cosas, llegaron a abordar temas de la vida en pareja o los entresijos del matrimonio: una ocasión que él habría aprovechado para revelar su supuesto regreso a la soltería.

"Fue una charla muy informal y casi cómica. Estaba hablando sobre las diferencias entre parejas casadas y las que no lo están y, con total naturalidad, dijo que él estaba soltero y que de momento no tenía que pensar en esos dilemas", aseguró una fuente a la revista Us Weekly, la cual informa también que el artista se habría dejado ver en actitud cariñosa con la actriz Jessica Szohr -conocida por su participación en la serie 'Gossip Girl'- durante la fiesta organizada por Beyoncé y Jay Z justo después de la gala de los Óscar.

Katie Holmes lleva saliendo varios años con el actor Jamie Foxx

MIRA: Lady Gaga no dejó que Bradley Cooper estuviera con Irina Shayk en el after party de los Oscar's

Por supuesto, habrá que esperar a que los protagonistas de esta historia -o sus representantes- se pronuncien públicamente para confirmar o desmentir las teorías que han estado circulando en torno a su romance desde el pasado domingo, las cuales se verían sustentadas por unas declaraciones procedentes de su entorno que, meses atrás, apuntaban al estilo de vida tan "independiente" que seguía cada uno.

La actriz Jessica Szohr

Sin embargo, parece poco probable que alguno de ellos se anime a hablar al respecto, ya que desde los inicios de su relación se han mostrado muy cuidadosos a la ahora de proteger su ámbito más íntimo, pero que en su momento podría haber estado ligado a una supuesta cláusula del acuerdo de divorcio de Katie Holmes y Tom Cruise, según la cual la actriz debía esperar cinco años desde 2012 antes de rehacer oficialmente su vida sentimental.