Bella Thorne sufrió discriminación por ser bisexual

Estados Unidos.

Después de haberse declarado abiertamente bisexual en 2016, Bella Thorne aseguró que perdió una audición.

"Hubo algunos lugares en el lado de la actuación que fueron muy negativos al respecto", dijo la actriz de 21 años en el nuevo número de Gay Times, "había alguien que, justo después de salir, canceló mi audición".

Explicó que no fue una situación explicita, si no que la forma en la que se dirigían a ella cambió.

"No es como si alguien se acercara a ti y dijera: 'Bueno, eres gay, así que no te voy a contratar'. No he tenido eso. Pero puedes darte cuenta por la forma en que las personas quienes actúan de manera diferente a tu alrededor, la forma en que te tratan de manera diferente, la forma en que te miran o la forma en que se mueven de puntillas en torno a ciertos temas porque caminan sobre un tema delicado. En este negocio, ese comportamiento lo hace todo muy obvio ".

La noticia sobre que era bisexual salió a la luz después de publicar fotos de ella besando a una amiga.

Thorne también habló sobre la relación abierta que mantiene con el rapero Mod Sun y la influencer Tana Mongeau.

"No creo que nadie entienda realmente los vínculos que comparto con Mod o Tana", dijo. "sí, bromeamos sobre poli (poligamia), pero no estamos en el sentido de que no pongamos una palabra, una caja o etiqueta demasiadas cosas. Es lo que es".

También dijo a la revista que muchas personas no parecen entender la bisexualidad.

"En este mundo, es como si fueras gay o heterosexual; no hay en el medio", dijo ella, "si has tenido relaciones sexuales con un chico una vez, debes ser gay. ¿Como, qué? Eso es solo ser fluido".