"La Roca" quiere a Thor en la saga de "Rápido y Furioso" y Chris Hemsworth le responde

El actor Dwayne Johnson, mejor conocido como "La Roca" dijo en el programa de la NBC "The Titan Games", que le gustaría que Thor, interpretado por Chris Hemsworth, participara en la exitosa saga "Rápido y Furiosos".

Posteriormente, en un video compartido en su cuenta de Twitter, Johnson envió el mensaje a Hemsworth para considerar la idea.

"Me especializo en ideas grandes y locas para que el mundo las disfrute", escribió en dicha res social. "Una película del Dios del Trueno Chris Hemsworth contra ese gran moreno, calvo, bebedor de tequila y tatuado. ¿Están listos para ver eso? #ThorHitsTheFloor #BoxOfficeGold. Voy a llamar a Kevin Feige (presidente de Estudios Marvel) para que esto ocurra”. escribió el actor.







Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel y de la saga de coches más famosa del cine, reaccionaron eufóricos en las redes sociales con la idea de este "loco" crossover.



Por su parte, Chris Hemsworth no dudó en contestar y lo hizo con un gran sentido del humor.



El "Dios del Trueno" dejó un mensaje a Dwayne Johnson con una foto muy particular.







"Cuando dices que Thor toca el suelo supongo que te refieres a la pista de baile. ¿Un remake de Dirty Dancing? ¡Cuenta conmigo, compañero!”, respondió el actor.



En la imagen que acompañó el tuit, el actor australiano decidió editar una imagen de la bailarina y ponerle la cara de "La Roca".



Miles de usuarios se unieron a la divertida respuesta de Chris.