Netflix advierte de los peligros del Bird Box challenge

Washington, EEUU.

La plataforma de televisión por internet Netflix pidió a sus usuarios dejar de subir vídeos a internet haciendo tareas cotidianas con los ojos vendados, imitando al personaje de Sandra Bullock en su película "Bird Box".

El éxito de la película "Bird Box", que según Netflix ha sido vista por más de 45 millones de abonados, ha dado lugar a un reto que se ha hecho viral en las redes sociales por el que los usuarios se graban realizando tareas cotidianas con los ojos vendados.

La intención del reto es imitar al personaje de Bullock, que habita un mundo apocalíptico en el que las personas viven con los ojos vendados para evitar ser poseídos por una fuerza oculta que se apodera de sus miedos, llevándoles al suicidio.

La protagonista, Maloire, huye en un viaje con los ojos vendados junto a sus hijos para llegar a un santuario seguro para la familia.

De este modo, numerosos usuarios imitan varias de las escenas de la película y se graban caminando por la calle, bañándose o conduciendo con los ojos vendados, unos videos que luego suben a las redes con la etiqueta #BirdBoxChallenge.

"No puedo creer que tenga que decirlo, pero: por favor no se hagan daño con el reto 'Bird Box'. No sabemos cómo comenzó esto y apreciamos el amor por la película, pero Boy and Girl -los niños de la película- solo tienen un deseo para 2019, y es que no acaben en el hospital por hacer memes", tuiteó la compañía en su cuenta para EE.UU.

Aunque no se ha conocido ningún caso grave, muchas personas han chocado o resultado heridas al grabar sus vídeos en un reto que recuerda a otros similares y que en ocasiones han terminado con importantes urgencias médicas.

"Bird Box" es, hasta ahora, la película más vista de Netflix siete días después de su estreno en diciembre, según la plataforma.