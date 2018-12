Emma Stone y Paul McCartney, en contra del “bullying”

Londres.



El cantante británico Paul McCartney estrenó Who cares, un videoclip en el que comparte protagonismo con la actriz estadounidense Emma Stone.



Dirigido por Brantley Gutiérrez y Ryan Heffington, es un video antibullying en el que Paul es un psicólogo al que la actriz acude en busca de ayuda. Y a partir de ahí empieza un viaje alucinante y colorista.



El músico lanza así la campaña #WhoCaresIDo: “Mi esperanza es que los niños que están siendo acosados, quizá escuchando esta canción y viendo este video puedan pensar que pueden enfrantarlo y superarlo”, expresó el exintegrante de la icónica banda The Beatles.



Who cares está incluido en su nuevo álbum Egypt Station, que también incluye temas como Hand in Hand, Do It Now y Happy With You.



Emma Stone es una de las actrices más cotizadas de Hollywood en la actualidad. La pelirroja ganó el premio Óscar a mejor actriz el año pasado gracias a su interpretación en La La Land.



Stone podría ser nominada al premio de la Academia este 2019, por su aclamada actuación en La favorita, adonde comparte créditos con Rachel Weisz.