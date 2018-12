Juan Darthés, señalado de violación, falta a audiencia en jucio contra una de sus acusadoras

Buenos Aires, Argentina.

El actor argentino Juan Darthés, denunciado por abuso sexual por la actriz Thelma Fardín, no concurrió hoy a una vista de conciliación prevista por el proceso que él comenzó contra otra intérprete, Calu Rivero, quien sí asistió y dijo que siente que es "un día en el que por fin la mujer ganó".

Darthés había denunciado a Rivero por daños y perjuicios después de que ella afirmara -sin denunciarle- que él la acosó sexualmente en el pasado, y la ausencia del actor a la vista hace que el juicio continúe pero, como dijo el abogado de Rivero, Gustavo Papeschi, cuando una de las partes no se presenta a una audiencia preliminar, "tiene efectos procesales negativos" para esa persona.

Papeschi aseguró en declaraciones a los medios de comunicación que Darthés "no presentó ningún motivo" para su ausencia en la vista, que se iba a producir tan solo dos días después de que el exmiembro del reparto de "Patito Feo" fuera denunciado por violación por su excompañera de reparto en esa serie, Thelma Fardín.

La denuncia se realizó en Nicaragua, país en el que presuntamente sucedieron los hechos, en 2009, cuando Fardín tenía 16 años y él tenía 45.

El caso causó gran revuelo en Argentina y fue dado a conocer en una rueda de prensa en la que Fardín estuvo acompañada en su relato por decenas de mujeres del colectivo "Actrices Argentinas", donde criticaron las situaciones de abuso que se viven en el sector en el país y donde también se encontraba Rivero.

A su salida del juzgado, Rivero, de 31 años, declaró que el proceso que Darthés comenzó contra ella se trata de un "juicio injusto" pero que acudió al juzgado para "cumplirlo".

"Estoy acá y la otra parte (Darthés) no está, me genera mucha indignación", dijo Rivero, emocionada.

Rivero, quien compartió reparto con Darthés en la telenovela "Dulce Amor" (2012-2013), cuando se habría producido el acoso, consideró que, al ver a los medios delante de ella, "es un día que por fin la mujer ganó".

"Me parece increíble, me siento muy poderosa, me siento a salvo, me siento escuchada, me siento protegida y les agradezco muchísimo", subrayó.

La actriz añadió que quiere que a partir de este momento "empiece a haber hechos".

"Basta de tener que exponernos con un relato 'fucking' (jodidamente) crudo, basta, porque duele, porque no aguantamos más", aseveró Rivero, quien recordó que habla "en nombre de todas las mujeres" de Argentina, que en la actualidad están "muy fuertes" después de que hayan salido a la luz los primeros casos de supuestos abusos sexuales en la escena artística del país austral.