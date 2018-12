Thelma Fardín, actriz de "Patito feo", acusa a actor por su violación, este lo niega

Buenos Aires, Argentina.

Thelma Fardín, actriz de la popular serie adolescente “Patito Feo”, relató ayer cómo en 2009 cuando tenía 16 años, su compañero de elenco Juan Darthés, de 54, supuestamente la violó y hoy Argentina la apoyó en redes bajo la etiqueta #Mirácómonosponemos.

La actriz reveló ayer en una conferencia de prensa, acompañada por compañeras del colectivo Actrices Argentinas, que presentó una denuncia contra el también actor Darthés en Nicaragua, donde se encontraban de gira en el momento en el que los hechos supuestamente sucedieron.

“Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá como me ponés’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no”, afirmó Fardín.

Foto de Thelma Fardín mientras trabajaba en la telenovela "Patito feo"

Compañeras del gremio y multitud de usuarios de redes sociales mostraron este miércoles su apoyo a Fardín, después de su confesión.

“¡Gracias! Gracias a todas las que abrieron el camino y a las que luchan cada día con menos visibilidad. Como actrices, si nuestra voz es más fuerte, ¡LA VAMOS A USAR! Gracias Thelma por tu valentía infinita, te quiero”, expresó en Twitter la intérprete argentina Griselda Siciliani, quien participó en “Patito Feo” junto a la denunciante.

El actor argentino Juan Darthés

Por su parte, Dolores Fonzi, que estuvo presente entre las actrices que acompañaron a Fardón ayer en la conferencia de prensa, fue otra de las que compartió su opinión en las redes.

“Digan lo que quieran. No nos callamos más. Gracias Thelma por confiar en nosotras”, dijo en referencia al colectivo de Actrices Argentinas.

Mira: Conmoción en Argentina: acusados de drogar, abusar y asesinar a jovencita son declarados inocentes

Diversas figuras políticas femeninas también se unieron al #Mirácómonosponemos y algunas recalcaron la necesidad de que las mujeres se unan para luchar contra este tipo de casos, como la diputada nacional secretaria parlamentaria del Interbloque Cambiemos, Silvia Lospennato.

“Ayer @actrices_arg hizo lo que hay que hacer siempre: creer, bancar, acompañar, luchar juntas contra todas las violencias. Eso es exactamente ser Sororas. Miles aún no se animan a hablar pero saben que ya no están solas”, expresó.

El hecho ha conmocionado a Argentina entera, y los medios de comunicación locales están ahondando en un asunto que según las actrices no ha hecho sino empezar y puede convertirse en el ‘metoo’ argentino, en alusión al escándalo iniciado en Hollywood en 2017, cuando el productor Harvey Weinstein fue acusado de haber abusado de multitud de mujeres de la industria del cine.

- "Es una locura, nunca sucedió eso" -

Darthés "niega los hechos categóricamente y se presentará en Nicaragua", adelantó su abogado Fernando Burlando.

“No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme”, escribió Juan Darthés en su cuenta de la red social Twitter, en la que hace referencia a su abogado.

Lee: Nicki Minaj defiende su nuevo romance con acusado de violación

Asimismo, Cecilia Moreau, diputada nacional por el partido de la oposición Frente Renovador, recordó el caso de la actriz Calu Rivero, que también denunció a Darthés por abuso sexual al igual que sus compañeras Anita Coacci y Natalia Juncos, aunque el artista acusado fue declarado inocente.

“Abrazo #Sororo y fuerte para @riverocalu tu valentía sirvió de mucho #NoNosCallamosMás #MeToo”, comentó en Twitter.