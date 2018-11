Niurka Marcos insultó a William Levy

Ciudad de México, México.

Más personas se van uniendo a la riña entre el productor Juan Osorio y William Levy.

La ex pareja de Osorio, Niurka Marcos, defendió al padre de su hijo después de que el actor cubano arremetiera contra el productor llamándolo “de bajo grado” e “incompetente”, esto en respuesta a las palabras de Osorio quien lo llamó “malagradecido” por despreciar el género que lo hizo famoso (las telenovelas).

La vedette no anduvo con rodeos e insultó al actor diciéndole: “Te metiste con el padre de mi hijo (…) la única que puede decirle cualquier cosa soy yo. Tú no puedes ¡te rompo tu madre! ¿entendiste?”

“Qué predecible eres, bobito. Yo respeto mucho a los jardineros y plomeros, ¿verdad? porque él era… ¿plomero… jardinero… albañil? También era desnudista.", dijo la cubana sobre su connacional.

"Yo le vi la ñ**ga, sí, en traje de baño transparente. Así empezaste. Después tuviste un romance con Carla Estrada y ella te llevó a Televisa. Eso es escándalo papá”., aseguró Marcos.

“Hay es*****os, sin talento como William, porque existen personas que los toman en cuenta. Él es bello. Oh sí, tiene un cuerpo precioso, pero a la naturaleza no le alcanzó para darte más y le faltó darte cerebro”, remató.

Ahora la productora Carla Estrada rompió el silencio para referirse al supuesto romance con Levy, atribuido por Niurka.

Estrada, quien fue la primera productora con la que Levy trabajó en Televisa en la telenovela “Pasión”, solo tuvo halagos para el galán.

“William es una bellísima persona que cuando le hemos ofrecido buenos proyectos el ha estado dispuesto y feliz de la vida trabajando con nosotros. Le encanta México, los tacos y las mexicanas“, dijo en entrevista con “Un nuevo día” de Telemundo.

Sobre Niurka agregó: “Me duele, me da tristeza que una mujer, que realmente no creo que tenga ninguna autoridad moral…. Ni somos grandes amigas, ni conoce realmente mi trayectoria, ni mi persona, como para que se exprese así de mi. Finalmente, cada quien, es una mujer que yo respeto y definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mi“, expresó Estada.

La productora de telenovelas como "Sortilegio o "El privilegio de amar" le aconsejó a Osorio ofrecerle a Levy un buen proyecto para que no se pudiera resistir; a Niurka, solo le mandó bendiciones.