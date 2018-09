Kylie se sincera sobre sus inseguridades y cambios en su cuerpo al dar a luz

California, Estados Unidos

La nueva publicación de Glamour Magazine tiene como protagonista a la famosa empresaria Kylie Jenner, quien abrió su corazón en una entrevista para hablar sobre sus inseguridades.

“Estaba muy insegura sobre mis labios. Realmente quería la ilusión de unos labios más grandes, así que pinté los míos como loca y luego la gente comenzó a obsesionarse”, dijo la bella socialite de 20 años.

Kylie también tocó el tema de la maternidad, ya que el pasado febrero se convirtió en madre de una niña llamada Stormi, fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

La joven afirma que su cuerpo ha cambiado mucho desde que dio a luz, pero que eso ya no le interesa.

“El embarazo cambió por completo mi cuerpo a una edad supertemprana, pero la verdad es que no me importa”, contó la empresaria del maquillaje a Glamour.

“Mis pechos son como tres veces el tamaño que eran antes, algo que me preocupa. Tengo estrías en mis pechos, tengo la sensación de que mi estómago no es el mismo, mi cintura no es la misma, mi trasero es más grande y mis muslos son más grandes. Quiero decir, todo lo es”, agregó Jenner.

Ciberbullying

La fundadora de Kylie Cosmetics tiene que lidiar con los comentarios negativos de muchos haters, pero afirma que ya está acostumbrada. “Hay muchas cosas negativas que me llegan sin parar. Por supuesto, me afectan, pero acabas desarrollando una coraza. Nada ha durado lo suficiente como para no poder superarlo, así que siempre que sale una mala noticia o un mal rumor, sé que acabará esfumándose también. Todo en esta vida es pasajero”, indicó.