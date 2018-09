Olivia Culpo, 'encantada' por el compromiso de su ex Nick Jonas  

California, EUA.



La modelo Olivia Culpo (26) no ha dudado en aprovechar su última intervención pública para felicitar con efusividad a su exnovio Nick Jonas (26) por su reciente compromiso matrimonial con la actriz Priyanka Chopra (36), una noticia sobre la que no ha dudado en compartir abiertamente su entusiasmo tanto por la buena relación que le sigue uniendo al intérprete, como por la constatación de que el amor puede triunfar a pesar de las barreras que en ocasiones pone la competitiva industria del espectáculo.



"Estoy encantada, de verdad, especialmente porque en este mundo es difícil encontrar el amor y hacer que dure. Simplemente es complicado y hay un largo historial de relaciones que no funcionan por culpa de esa presión añadida. Así que estoy muy feliz por él, les deseo lo mejor a los dos", ha explicado Olivia Culpo en conversación con la revista People.



Más emocionada todavía se mostraba la madre de la propia Priyanka Chopra hace unas semanas a la hora de compartir sus impresiones sobre la boda con la que, antes o temprano, la pareja pondrá el broche de oro a una de las historias de amor más ilusionantes de la crónica social internacional. De hecho, Madhu Chopra no escatimó en halagos para describir a su futuro yerno y, sobre todo, para ponerle como ejemplo de lo que toda mujer espera del hombre que haya de conquistar el corazón de su hija.



"Nick es un chico relajado y maduro, una persona maravillosa que ha dejado gratamente impresionada a toda la familia. ¡Simplemente le adoramos! Es muy educado también y respetuoso con las personas mayores. ¡Qué más podría esperar y desear una madre!", revelaba en una sincera entrevista concedida a la misma publicación.