Netflix ficha a Gillian Anderson para otro proyecto sobre la familia real británica

Gillian Anderson se llevó un Globo de Oro, un Emmy y un premio del Sindicato de Actores por su trabajo dando vida a Margaret Thatcher en la cuarta temporada de ‘The Crown’.

Su participación en la serie sobre el reinado de Isabel II se centraba en la relación de la antigua primera ministra del Reino Unido con la fallecida soberana, y cómo la opinión de ambas sobre la otra fue evolucionando con el paso de los años para pasar del desdén al respeto mutuo.

En vista de las buenas críticas que recibió su interpretación, el gigante de streaming ha decidido ficharla de cara a otro proyecto que también resultará bastante incómodo para la familia real británica.

Se trata de una película basada en el libro de la productora de televisión Sam McAlister titulado ‘Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews’ y que se centrará en la entrevista de 2019 que precipitó la caída en desgracia del príncipe Andrés.

Gillian interpretará a Emily Maitlis, la antigua presentadora de la BBC que se sentó a charlar con el duque de York para que explicara el alcance exacto de su amistad con el depredador sexual y proxeneta Jeffrey Epstein, y respondiera también a las acusaciones de agresión sexual realizadas en su contra por una de las víctimas de Epstein, Virginia Guiffre, con quien años más tarde llegó a un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos.

Se suponía que aquella iba a ser la oportunidad para que Andrés limpiara su buen nombre, pero solo proyecto una actitud defensiva, en la que no mostraba aparentemente remordimiento alguno ni aceptaba ninguna culpa en su relación con Epstein o mostraba simpatía por las víctimas de la red de trata de menores que controlaba.

Sam McAlister, que llevó a cabo las negociaciones para conseguir la entrevista, será interpretada por Billie Piper, mientras que Keeley Hawes dará vida a la antigua secretaria privada de Andrés, Amanda Thirsk. Philip Martin, conocido por su trabajo en ‘The Crown’, dirigirá la película que se presenta como la historia de “las mujeres que sortearon los vetos del palacio para abrirse paso hasta el círculo íntimo del príncipe Andrés”.