La serie documental de Harry y Meghan llegará a Netflix en diciembre

Tras el estreno de la quinta temporada de ‘The Crown’, la más polémica hasta la fecha, el gigante Netflix no pretende bajar el ritmo y seguirá cultivando con maestría el interés público que siempre ha existido sobre la monarquía británica a lo largo de las próximas semanas.

Según la revista People, la esperada serie documental producida y protagonizada por los duques de Sussex, Harry y Meghan, llegará a la plataforma de streaming el próximo mes de diciembre, con el objetivo de arrastrar a todos esos espectadores de la serie que se han quedado con ganas de más revelaciones sobre los secretos más controvertidos de la casa Windsor.

A diferencia de los rumores que aseguraban, tras la muerte en septiembre de Isabel II, que tanto la pareja real como la compañía habían optado por retrasar ligeramente la fecha de lanzamiento del proyecto, finalmente parece haberse confirmado que la serie comenzará a emitirse en el marco temporal previsto, antes de que terminara el año.

Se desconoce, no obstante, si la antigua actriz y el hijo menor del rey Carlos III se embarcarán en una gira promocional para presentar en sociedad su flamante creación, fruto de un acuerdo millonario entre las partes para la producción de diversos contenidos, algunos de ellos, como la serie de animación ‘Pearl’, ya cancelados.

Por el momento, Meghan se ha limitado a hablar de su relación profesional con la directora Liz Garbus, nominada al Óscar, además de sugerir que su documental hará partícipes a los televidentes de su historia de amor con Harry.

”Esa pieza de mi vida que no he podido compartir, que la gente no ha visto, ha sido nuestra historia de amor. Espero que la gente sienta esas emociones en todo el contenido de los proyectos en los que estamos trabajando”, explicó hace unos meses para, justo a continuación, matizar que su primer trabajo para Netflix no versará sobre su matrimonio, el cual solo se abordará de forma anecdótica.