Vota por tu actriz favorita para el Óscar 2019

Los Ángeles, EEUU.

En la edición 91 de los premios Óscar Lady Gaga (A Star is Born) y Yalitza Aparicio (Roma)sorprendieron al aparece entre las nominadas junto a otras grandes estrellas con amplia experiencia como Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favourite) y Melissa MacCarthy (Can you ever forgive me?)





Además: Emily Blunt y Ethan Hawke, entre los "olvidados" de las nominaciones al Óscar