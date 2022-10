Ante la presencia de sus clientes Diunsa celebró su espectacular coctel navideño, donde se vivió la magia y el brillo de la época con las nuevas decoraciones y accesorios que marcaran las tendencias para este año 2022.

Nuevas tendencias navideñas

Las nuevas tendencias navideñas contienen conceptos que cautivaran a todos los hondureños y alegraran los hogares, donde se siente el color, la magia y la alegría de la Navidad, las cuales son: Traditions and Love, Building and Reconnecting, Sharing and caring, Warmth and Joy, Nostalgia and Gratitude, Celebration.