Seis consejos a la hora de comprar una refrigeradora

Uno de los electrodomésticos que cobra auge a la hora de aprovechar los descuentos y ofertas de noviembre es una refrigeradora.

Para su compra requerirá evaluar algunos aspectos, como el tamaño, la capacidad, la eficiencia del aparato, la garantía, que sea ahorrativa en energía y se adapte a sus necesidades, entre otros. Veamos algunos consejos que le ayudarán para una buena elección.

6 CON O SIN ESCARCHA

Se denomina No Frost a los refrigeradores que no producen escarcha. Estos se convierten en un gran aliado al momento de hacer la limpieza, ya que no necesitan descongelarse, por lo que se ahorra tiempo al limpiarlo. No obstante, hay otros que la prefieren con escarcha porque consideran que se puede congelar la comida por más tiempo.