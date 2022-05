Banco Ficohsa sigue innovando al cambiar sistema para procesar las tarjetas de crédito

El banco más grande y con presencia en cinco países sigue innovando ahora con el cambio del sistema de procesamiento de tarjetas de crédito para brindar mayor agilidad en transacciones, un servicio personalizado y seguridad al igual que robustez a sus clientes.

Se trata de Banco Ficohsa, que no solo se encuentra expandiendo sus agencias en el país, sino que está invirtiendo en tecnología mediante la actualización del procesamiento para estos productos financieros conocidos también como “dinero plástico”.

El primer vicepresidente de Banca de Consumo e Imagen Corporativa de Banco Ficohsa, Rodrigo Membreño, manifestó a LA PRENSA que “en Ficohsa seguimos creyendo en Honduras, estamos invirtiendo no solo en la parte física, sino en la parte tecnológica”.

“Estamos viendo a nuestros clientes, queremos darles un servicio mucho más personalizado y cercano a través de nuestras agencias, a través de esta plataforma, que tengan un servicio mucho más ágil y que puedan hacer transacciones de una manera mucho más segura con una plataforma más robusta”, agregó.

El ejecutivo brindó una entrevista en la que explicó a detalle los alcances del proceso de innovación tecnológica.

¿Cuáles son los nuevos cambios que trae Banco Ficohsa?

Siempre nos hemos caracterizado por la innovación, estamos incómodos con lo cómodo y siempre buscamos cómo podemos ir mejorando. Ahora estamos cambiando el procesamiento de tarjetas de crédito a uno que se llama FirstVision™ de la empresa Fiserv, el que es utilizado a nivel regional en Panamá, Guatemala, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, a nivel mundial; los bancos más grandes del mundo lo utilizan y no solo eso, sino que también es una de las empresas más admiradas en su rubro tecnológico, según la revista Fortune.

¿Cuál es el objetivo principal de la actualización que está realizando Banco Ficohsa a su sistema?

Nos estamos yendo con lo mejor de lo mejor, ¿y por qué lo estamos haciendo?, la verdad que, con este nuevo sistema, primero los comportamientos han cambiado, queremos dar con este nuevo servicio un producto mucho más personalizado, mucho más ágil, queremos que nuestro cliente tenga un sistema de tarjetas de crédito mucho más seguro y robusto.

¿Cuáles son las tecnologías que marcan la experiencia del cliente en el sector financiero?

Daré algunos ejemplos. Una de las cosas que nosotros estamos queriendo hacer es que el cliente reciba alguna oferta o algún producto que sea por cosas que anhela. Ahorita son promociones más dirigidas dependiendo de los comportamientos de cada uno de nuestros clientes. Una de las cosas que queremos es que de verdad el cliente tenga ofertas que hagan sentido a sus consumos, a su comportamiento; que tengamos mucha más agilidad en nuestro servicio al cliente. Reconocemos que si el servicio al cliente es una cosa bastante engorrosa, nosotros estamos apostando a que con este servicio podamos tener una mejor agilidad, que también se pueda autoservir de una manera mucho más remota, eso crea conveniencia, y obviamente la parte de seguridad.

¿Este cambio aplica únicamente en Honduras o también en otros países?

Este sería el cuarto país de migración, el equipo que está actualmente trabajando ya hizo la misma en Nicaragua, Panamá, Guatemala, todas con éxito. De verdad que es una diferencia de la manera que uno opera y no porque nos contaron, sino porque lo estamos viendo con los colegas y ahora vamos a tener que hacer lo mismo aquí para operar con esa agilidad, con esta seguridad y con esa conveniencia para nuestros clientes.

¿Cuándo se realizará esta migración y qué beneficios trae para los clientes?

La migración lleva un montón de tareas. Este fin de semana que acaba de pasar, el 21 y 22 de mayo, ya empezamos a migrar ciertas cosas, todo sin ninguna novedad, ya se ha estado migrando y el cliente ni lo sintió, pero el verdadero proceso de migración, si queremos llamarlo así, es esta semana, ya empezamos.

El punto más emblemático: el domingo a las 3:00 de la mañana vamos a estar todos metidos allá donde se apaga uno y enciende el otro; ya más o menos para las 5:00 de la mañana vamos a estar nosotros migrando con un corazón nuevo.

¿El cliente debe realizar alguna gestión adicional con esta actualización de sistema?

Los clientes no tienen que hacer absolutamente nada, ellos no tienen más que tener un poco de paciencia por mientras migramos, pero no tienen que hacer nada. La otra cosa —para adelantarnos, porque sabemos que los defraudadores son bastante hábiles y van a estar pendientes de nosotros—, como banco no pedimos ningún tipo de información, ni su usuario ni su clave, ni el número de tarjeta de crédito ni su pin. Si los clientes reciben esa solicitud de información que no le hagan caso y no compartan sus credenciales, porque no se las vamos a pedir.

Plan de expansión.

Relanzamiento de puntos de servicio. Una red de más de 2,500 puntos de servicio como corresponsalías no bancarias se relanzará próximamente a nivel nacional como parte del plan de expansión de Ficohsa.