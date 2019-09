La tecnología es cada vez más necesaria en la acuicultura

San Pedro Sula, Honduras.

El Simposio Centroamericano de Acuicultura (SIMCAA) 2019, celebrado días atrás en Choluteca, Honduras, reunió a los actores más importantes de la industria a nivel de Holanda, Estados Unidos y América Latina, para compartir sus experiencias y conocimientos sobre el rubro camaronero.

Entre los especialistas destacó Carlo Llerena, Country Manager de Vitapro en Honduras, compañía multinacional con más de 30 años de experiencia en el sector acuícola, dedicada a la producción y comercialización de alimento balanceado para peces y camarones.

La coyuntura actual del mercado camaronero hace cada vez más relevante utilizar la tecnología para aumentar la productividad a nivel local y rentabilizar el negocio.

Existe una gran exigencia en la parte productiva lo que lleva a mejorar los costos de producción y hacer más eficiente el uso de alimento sin descuidar la calidad.

“Ayudamos a nuestros clientes a buscar nuevos nichos de negocio. Junto con eso hemos realizado distintas capacitaciones con expertos internacionales y giras para que ellos conozcan otras realidades de cultivo y las puedan aplicar en sus fincas”, señaló Llerena.

Hasta la fecha, ¿cuáles son las operaciones de Vitapro en Honduras con su marca Nicovita?

Vitapro se dedica a la producción de alimento balanceado para la acuicultura que incluye la marca Nicovita especializada en camarón y peces, y Salmofood especializada en Salmón. A nivel mundial Vitapro es la marca número ocho en acuicultura en el mundo; y es la única empresa latinoamericana.

A la fecha en Honduras estamos presente con la marca Nicovita, teniendo una planta de producción ubicada en San Pedro Sula con una capacidad mínima 50 mil toneladas métricas al año.

¿Cuándo comienza a producir alimentos para peces y camarón en Santa Cruz de Yojoa la planta Nicovita?

La planta se inauguró hace un poco más de un año, dedicada exclusivamente a la producción de alimento balanceado para camarones.

¿Este producto es para el mercado local o regional?

Está diseñada para poder abastecer al mercado regional. Actualmente estamos despachando a la región de Honduras, Nicaragua y Guatemala.

¿Cuál es la experiencia de Vitapro en el mercado latinoamericano?

Llevamos más de 20 años en la región de Centroamérica y hemos liderado la transformación de la acuicultura ecuatoriana con la marca Nicovita por más de 6 años, y con Salmofood (alimento balanceado para salmón) venimos exportando más de 16 años a Asia.

¿Cuántos empleos genera en Honduras y cuanto se expandirá con la producción de alimentos concentrados?

Son 70 empleos directos y más de 2,000 empleos indirectos.

¿Honduras está entre los mayores exportadores de filete de tilapia, también suministran a ese segmento?

El know how de la compañía y la versatilidad de la planta de producción nos permitirá poder cumplir en el abastecimiento con este nicho de mercado. No descartamos que un futuro no muy lejano nosotros podamos hacerlo

¿Qué tipo de investigaciones realiza en los laboratorios de Honduras y cuál es su aporte al sector acuícola regional?

Parte de la propuesta de la marca, tenemos el pilar estratégico de Feed technology, ofreciendo soluciones nutricionales sustentables y soluciones tecnológicas de campo, que se prueban en nuestros centros de investigación, más modernos de camarón, los cuales están integrados teniendo en un mismo lugar: laboratorio, centro experimental y planta piloto, dándonos flexibilidad en el proceso de desarrollo de productos.

Adicionalmente, simulamos las condiciones de cultivo de todas las regiones en las cuales operamos, a través de la información de los mapeos sanitarios (levantamiento insitu de las enfermedades prevalentes).