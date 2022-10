Xavi sobre el Clásico: “El objetivo es ganar jugando bien, no firmo ganar como sea”

“Es el partido en el que menos importancia se da al partido anterior. Estás tan pendiente del Clásico que te olvidas de la dinámica, lo he vivido como jugador. El año pasado es una prueba evidente, y acabó como acabó. No podemos predecir nada”, continuó.

También aseguró que cambiarán “poco” respecto al duelo del año pasado. “Es un gran rival, competitivo, que saca mucho provecho de sus cualidades. No es cómo parar a Vinícius, sino cómo parar al Madrid”, dijo. “No tenemos a Ronald -Araujo-, que hizo un partidazo el año pasado y paró a Vinícius en el uno contra uno. El que juegue en la derecha tendrá que estar muy bien y tendrá que tener ayudas”, insistió.

En otro orden de cosas, Xavi restó importancia a las críticas por la situación en ‘Champions’ del equipo, aunque entiende a la afición. “Cuando hay una decepción de este calibre hay mucha crítica y se duda de todo: del entrenador, de los capitanes, de los fichajes... Intento focalizarme en el trabajo. No sé si es justo o injusto. Empatamos un partido que no debíamos y llegan las críticas. Centrarnos en el trabajo es lo más crucial. No hay que estar pendientes del ruido de fuera”, subrayó.

“Sé dónde estoy. Hemos fallado en un día en el que no debíamos fallar. Si algo tengo es empatía, entiendo al aficionado culé, yo también estoy decepcionado y triste. No nos dio para ganar el partido, pero no nos vamos a parar. Vine aquí para revertir la situación y se puede conseguir. El día que no lo vea, me sentaré aquí y lo diré. Veo mimbres en la plantilla. En Europa estamos fallando, pero no en LaLiga. Todavía se puede revertir la situación, soy optimista”, prosiguió.