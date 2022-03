¿Qué dirán en el Real Madrid? El brutal golazo de tiro libre de Gareth Bale en el Gales-Austria

Gales pudo contar para este decisivo duelo con su estrella, Gareth Bale, que ha dejado atrás las molestias en la espalda que le impidieron estar en la lista del último Clásico.

El contrato de Bale con el Real Madrid termina en junio, pero el jugador no está preocupado: “No he pensado en ello. Sé que ponerte a pensar en el futuro te puede generar dudas, así que prefiero no pensar en ello. Lo que pase en el futuro, lo decidiré en el futuro”, dijo el punta galés, que solo ha jugado cuatro partidos este curso con los blancos.