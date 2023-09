¿Le gustaría regresar a la Selección? Roger Espinoza sorprende con sus palabras

Por último fue sincero al aducir que no está para el nivel de ser seleccionado, pero tampoco cerró la puerta a una eventual convocatoria a la Selección de Honduras bajo el mando del colombiano.

"No he conversado con el profe Rueda, creo que los jugadores que están ahorita son los que merecen estar, en lo personal no he merecido nada para estar ahí, no juego mucho en mi club, creo que en el rol de jugador no me toca a mí ahorita y los que están lo hacen bien y se tienen que llamar a los que andan bien", declaró.