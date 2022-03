$!Salomón Nazar “no cree” seguir en el Victoria y analiza por qué no le llaman jugadores a la Selección de Honduras

-¿Alguna oferta tentativa?- “No tengo ninguna oferta, estoy concentrado en lo que es Victoria, colaborar con el desempeño de los jugadores, hacer un buen torneo y cerrar bien. No he pensado en nada más que hacer mi trabajo con el Victoria y hacerlo de la mejor manera”, respondió.

SIN FUTBOLISTAS DEL VICTORIA EN LA BICOLOR

Finalmente, el timonel hizo énfasis en la convocatoria de ‘Bolillo Gómez con el llamado de 25 jugadores para el microciclo a realizar en Siguatepeque, en donde no aparece ningún futbolista jaibo, pese a su buen momento en el Torneo Clausura 2021-22.

“Es criterio del técnico, si no le parece a ningún jugar del club, no tiene el porqué llamarlos, pero los muchachos no tienen por qué sentirse mal porque no los llamen, lo importante es lo que estamos haciendo en este momento y hay que vivirlo intensamente para quedar en la historia de este equipo”, comentó.

Y agregó: “Nuestra meta es estar en el primer lugar, estamos en un grupo excelente, sin estrellas, pero obreros y guerreros que en cada partido se entregan por completo”.