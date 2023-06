Rubilio Castillo y su nueva vida en China: ¿Ha comido ratones o cucarachas?

Cuenta cómo es su alimentación y si ha probado las comidas exóticas que en esa parte del mundo están acostumbrados a comer. ¿Ya probó los ratones?, lo revela entre carcajadas, además, cuenta el día que estuvo cerca de firmar con Olimpia y la ilusión que le genera jugar la Copa Oro 2023 con Honduras.

LA ENTREVISTA

Rubilio, por fin volviste a la actividad y a la vida futbolística, ¿cómo te sientes en un país donde la cultura es totalmente radical?

Bien, la cultura es bonita y diferente. Mientras pasan los días uno se va adaptando a la situación de saber qué uno tiene que hacer y lo que no tenés que hacer. En el tema de idioma es difícil porque la mayoría no habla inglés y con eso estamos.

La adaptación ha sido buena, hemos ido poco a poco tratando de hacer nuestro trabajo, a lo que venimos, y tengo un compañero que nos ayuda en ese sentido y otros que hablan español, varios que hablan inglés, y en eso nos vamos acomodando.

Al principio fue difícil porque al no viajar con la familia pega ese proceso, pero ahora se vienen conmigo y eso será mucho mejor. Para la vida de nosotros es fundamental la presencia de los familiares, mi esposa, mis hijos, en esta ocasión mi mamá no podrá venir, pero siempre pasamos al pendiente, te da otro plus. No quiere decir que ellos al no estar acá no es así, pero el ámbito es diferente, te sentís mejor en ese sentido.

¿Qué tal te han tratado en el club después de todo lo que pasó con la demanda y todo eso?

Gracias a Dios en ese tema bien. Recordá que en primera instancia que estuve en China no fue muy grata, ni la mejor, quizá yo no estuve rodeado de personas que me asesoraran bien en ese momento, lo platiqué, pero al llegar a Nangtong tuve mucha preocupación y estuve a la expectativa.

China es un país muy bonito y la cultura es hermosa, las personas son muy hospitalarias al saber que uno viene de afuera. Sabía el problema que había pasado, pero todo lo que pensé se borró al venir, me recibieron bien, sinceramente, me impresionó porque independientemente de todo lo que habíamos vivido me han tratado tal y cual quedó estipulado en el contrato. En el equipo son muy profesionales.

¿Y la afición cómo te ha recibido?

Bien. Fíjate que gracias a Dios siempre a los equipos que vengo tengo una bonita conexión con las aficiones, se encariñan conmigo, partiendo primero de mi trabajo y por eso lo trato de hacer de la mejor manera. Para mí los aficionados son el soporte del club y pues me siento bien en el equipo, me han hecho sentir como en casa, ellos han tratado de ayudarme y la afición te reconoce y cuando lo hacen te saludan y te piden fotos.

¿Por cuánto tiempo firmaste con el Nantong?

Firmé por un año. Ellos querían extender el contrato, pero hemos decidido con mi familia que sería mejor un año y partiendo de ahí estoy agradecido con el señor porque siempre ha estado conmigo. Imagínate estar siete u ocho meses sin equipo y que Dios haya puesto su mano para que el entrenador viera videos míos y se interesara, a pesar de tener otro delantero.

Y ya para no estar en esa disputa el club se comunicó conmigo y le enviaron correos a mis abogados y comenzamos a establecer comunicación y así se dio todo. La Superliga China tiene clubes muy importantes, como el equipo de Óscar, Fellaini, hay muchos jugadores reconocidos que pasaron por Europa porque los equipos invierten mucho.

Además, el mercado es muy cerrado para los centroamericanos. Todos piensan que soy portugués o africano, pero bueno, ya se va estableciendo esa bandera de Honduras ahí para que nos vayamos identificando y contento por eso.