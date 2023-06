¡Messi será compañero de futbolista hondureño en el Inter Miami!

“Tomé la decisión de ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100%, aún falta alguna cosa, pero decidimos continuar el camino ahí”, declaró el astro rosarino.

El campeón del Mundo con Argentina en Qatar admitió además que “no era feliz” en París, donde últimamente fue blanco de abucheos constantes por parte de simpatizantes del París Saint Germain.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole (colegio). En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día”, explicó.

De esta manera, Lionel Messi será compañero del centrocampista hondureño David Ruiz, quien disputó recientemente el Mundial Sub-20 con Honduras.

Previo al amistoso que Honduras disputó frente a Argentina el 23 de septiembre del 2022 en Miami, la Albiceleste de Messi se enfrentó a las inferiores del Inter Miami en un encuentro en donde David Ruiz Estuvo presente.