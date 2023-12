¿Se va? Roberto Moreira habla de su futuro y el mensaje a Tilguath

“La verdad que estamos dentro de todo contentos con el equipo porque hicimos un gran esfuerzo, tuvimos un gran torneo donde llegamos a instancias de semifinales, el objetivo final era hacer la mayor cantidad de puntos en el torneo”, explicó el futbolista tras la dolorosa eliminación contra Olimpia en el Estadio Nacional.

Sobre dónde jugará el siguiente curso, Moreira reconoció que “me quedan seis meses todavía de contrato, ahora vamos a analizar todo, estoy muy bien en Génesis, me siento muy contento y no he hablado nada todavía con nadie. Me quedo en Génesis de momento”.

El sudamericano confía en que para el próximo campeonato el Génesis pueda seguir compitiendo de la misma forma con la llegada de algunos fichajes.