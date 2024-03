Reinaldo Rueda: “Siento una vergüenza grandísima, nos duele”

El por qué de la derrota de Honduras ante Costa Rica:

Muchas gracias a la afición y presentarle todas las disculpas. De verdad que siento una vergüenza grandísima, porque no pudimos brindarle lo que queríamos con un escenario que se daba para seguir con la ilusión de estar en esa Copa América. Creo que un primer tiempo parejo porque quizá la situación compleja fue no haber asimilado el 1-1 no lo asimilamos, la emotividad nos traicionó en una situación de bola parada que genera la imprecisión de Rougier.

Ese 1-1 no lo asimilamos, nos llenamos de desconfianza, quisimos hacer cosas que no debíamos de haber hecho. Empezamos un segundo tiempo igual, pero después Costa Rica es muy preciso con dos goles en menos de 10 minutos, no nos encontramos, tuvimos una o dos situaciones más en el gol de Michaell Chirinos.

¿Cómo asimilar esta derrota de Honduras de cara a las eliminatorias?

Hay que reconstruir en esta dura prueba, es un golpe muy fuerte para todos, esta Copa América era un objetivo intermedio camino a la clasificación al Mundial, va a ser que lo asimilemos con este duro golpe, que esto nos sirva para reconstruir el camino.