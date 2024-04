Presidente de la Peña del Real Madrid en Honduras: Contrato firmado y plática con CR7

No hay duda que el Real Madrid es el equipo más popular del planeta, la pasión y el amor por ese color blanco que significa pureza, no conoce fronteras y Honduras no es la excepción. Ramiro Ocasio , nació en Estados Unidos, su padre es dominicano y su madre catracha, pero él se considera “más hondureño que el Indio Lempira”.

Me comuniqué con el club y gracias a la iniciativa de varios amigos míos de mandar una carta al Real Madrid, cumplimos varios requisitos porque no es tan fácil. Gracias a Dios pudimos llenar todo lo que nos pedían y nos dieron luz ver, así nació la primera peña oficial del Real Madrid.

Yo vengo siendo madridista desde 1986 y es por la afinidad a mi hermano, tengo un hermano mayor que es un aficionado del equipo y gracias a él me enamoré del Real Madrid. Yo vivía en Nueva York y me di cuenta de una peña del Real Madrid y empecé a asistir a ver los partidos. Luego vi el potencial que tienen estos grupos de apoyo donde no solo se ven partidos con amigos también se hacen proyectos sociales.

La verdad es que no estoy alegre. Ya tengo un año de no desearle mal al Barcelona y eso que soy acérrimo aficionado del Real Madrid. Yo prefiero ver a un barcelonista amigo mío alegre que a un francés que no conozco.

No soy tan bueno para los pronósticos, siempre me equivoco, pero quiero que ganemos. Va estar difícil porque nunca hemos ganado, hace dos años fui al Etihad Stadium, tuve esa bendición de poder estar ahí y perdimos 4-3, ya después le dimos la vuelta y ganamos la 14. Es un estadio muy difícil, pero somos los Reyes de Europa, el equipo más grande del mundo y si hay un equipo que le puede ganar al Manchester City es Real Madrid.

Vamos a hablar un poco más de usted ¿Cómo se fue adentrando a ser seguidor del Real Madrid?

Yo he visto la crítica que por qué apoyar equipos de afuera, en Honduras soy Motagua, pero del Real Madrid me enamoré. Me dicen que porque no soy Olimpia si soy del Real Madrid, pero soy Motagua nadie es perfecto. Dios me ha dado la bendición de ser presidente de una peña del club, estoy de cerca con el equipo, he ido muchas veces al Santiago Bernabéu y he estado en las últimas cuatro Champions del Real Madrid. Estoy contento de apoyar a este equipo.

¿Qué beneficio le ha dado a usted ser seguidor a full del Real Madrid?

El Real Madrid me ha dado los mejores amigos, el club les asigna entradas a diferentes peñas, he tenido la facilidad de encontrarme amigos que me invitan con tickets y así he ido a varios clásicos.

De todos los partidos del Real Madrid en los que ha estado ¿cuál no olvida?

La final de Champions League que ganamos en penales contra el Atlético de Madrid allá en el San Siro, en Milán. Fue una experiencia inolvidable, se vinieron tres Champions seguidas y pude estar en todas.¿Ha tenido algún acercamiento con directivos o jugadores?La más reciente con Emilio Butragueño, en los viajes con el cuerpo técnico, una vez en Filadelfia, Estados Unidos, fui a visitar al Real Madrid en un partido amistoso contra Celtic de Emilio Izaguirre. Estaba sentado muy cerca de la cancha y estaba a la par de Florentino Pérez, luego me tomé fotos con Kaká, Cristiano Ronaldo y Mourinho en la cancha, una locura. Yo no me lo podía creer, estar con gente que admiro futbolísticamente y son personas humildes.