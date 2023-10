Real Madrid lo echó por publicar que el Barcelona es “el club de su vida”

Para despedirse del Barça, Díaz redactó una carta de agradecimiento al club, calificándolo como el “club de mis sueños” y el “club de mi vida”, y concluyendo el texto con una frase muy importante detrás de esta historia.

“Hace cuatro años que entré en este club, todavía me acuerdo de aquella llamada que recibía comunicándome que entraba en el club de mis sueños... no me lo podía creer... sería entrenador del FC Barcelona... Lo que me llevo no son los éxitos conseguidos o los perdidos, sino ir por todos los lugares del mundo a representar al club de mi vida”.