Pep Guardiola revela cuál es su próximo paso como entrenador

Guardiola tiene claro que, cuando termine el trabajo enel club inglés, el futuro será con una selección. No mencionó nombres y se mostró abierto a entrenar “quien quiera”, sin siquiera destacar equipos fuera de Europa.

“No sé quién me quiere (risas). Para trabajar en una selección, te quieren, como los clubes”, dijo el entrenador de 53 años, para luego añadir sobre su deseo.

“Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la UEFA Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador”, dijo Guardiola.