Oficial: Olimpia confirma el regreso de Edwin Rodríguez

“No tengo el día concreto en que vendrá al Olimpia, no sé si está resuelto, debe ser antes del 30 para inscribirlo. No me han dicho concretamente. Sí sé que hay posibilidades, bienvenido será, me hubiese gustado que se quede”, dijo en primera instancia tras el 1-0 ante Honduras Progreso.

Pero más temprano este jueves, el club de Grecia oficializó la salida del mediocampista del equipo de Salónica, esto por no lograr acoplarse al Aris FC.

El préstamo de Edwin Rodríguez era hasta mayo del 2023, sin embargo, el jugador pidió la salida al no ser tomado en cuenta por Alan Pardew, entrenador británico que no contaba con el catracho.

“Aris anuncia la terminación de la cesión de Edwin Rodríguez del Olimpia de Honduras. El Aris desea mucho éxito en la continuación de su carrera”, se destaca en el comunicado del club helénico.

El 14 de septiembre de 2022 se hizo oficial la contratación de Edwin Rodríguez por el Aris de la Superliga de Grecia, sin embargo, cuatro meses después, el volante hondureño regresará a Honduras.