Mourinho se pronuncia sobre la opción de dirigir a Brasil

El técnico portugués José Mourinho aseguró que su prioridad es renovar su contrato con la AS Roma, pese a que su nombre aparece en la prensa como uno de los entrenadores contactados por Brasil para hacerse cargo de la Seleçao.

“Brasil no me ha hablado directamente; he dicho a mi agente que no hable con nadie hasta que no sepa si la Roma quiere que continúe o no”, declaró tras la victoria de su equipo frente a la Cremonese en octavos de final de la Copa de Italia (2-1).

“No creo en los rumores que colocan a otros entrenadores en este banquillo (de la Roma). Confío en la familia Friedkin (propietaria del club), no dudo de su honestidad (...) y no tengo ninguna razón para pensar que están negociando con otros entrenadores a mis espaldas”, añadió.