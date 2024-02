Motagua, en polémica con Liga Nacional por castigo de Rubilio Castillo

“La Liga no nos dan respuesta, no nos dicen nada, hemos enviado dos solicitudes, las dos apelaciones, mandaron de todas las jornadas menos la de Rubilio. Queremos que nos digan todo para saber si puede estar ante Marathón, los abogados nos dicen que sí debería”, reclamó Izaguirre.

“Nosotros pensamos que lo habían inscrito antes, luego la Liga nos dice que el carné sale hasta el 1 de febrero, no sé por qué nos hicieron eso. Pensamos que sumaban los partidos de Victoria y Génesis , si no salía la prescripción, después nos dicen que solo suma uno”, agregó Emilio, informando que el ente inscribió a Rubilio un partido después del que debieron.

Pero eso no es todo, pues el Motagua apeló la sanción de su jugador para tenerlo listo para la fecha 5 ante Marathón , teniendo en cuenta que habría cumplido parte de su castigo en las jornadas 3 y 4, sin embargo, se llevó la sorpresa que Rubilio solamente ha cumplido un juego de su pena.

”Desde el lunes 29 de enero mandamos una solicitud a la Comisión de Disciplina para el caso de Rubilio, en el artículo 43 aparece que tras dos años quedan anulados todos los castigos y todavía no nos han respondido”, denunció Emilio Izaguirre , director deportivo del Motagua, en declaraciones a TVC.

”Hemos hablado toda la semana pasada, la Liga solo dice que el carné le salió el 1 de febrero y la Comisión no nos confirma si está suspendido. Creo que esto es anti-fútbol, le están quitando la posibilidad a un futbolista de jugar, no entendemos nada porque no se pronuncian”, cerró el directivo de los Azules.

En Motagua están inconformes, ya que la Liga Nacional, en conjunto de la Comisión de Disciplina, no aplicaron correctamente el proceso de inscripción de Rubilio Castillo que a la larga les priva de reducir el castigo de tres partidos que recibió en 2021, el cual, desde un inicio, debió ser invalidado ya que la fecha de vigencia del mismo caducó.