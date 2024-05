Legionario está cerca fichar con el Motagua: “Me reuniré con Emilio Izaguirre”

Ahora el jugador tiene la oportunidad de volver a entablar conversaciones con la directiva del Ciclón Azul. El mismo Elison reveló al periodista Rigoberto Rivera que se reunirá con Emilio Izaguirre para abordar el hipotético fichaje, sin embargo, también lo desea Olancho FC.

“Aquí en Liga Nacional hay cuatro equipos interesados en mi persona, pero todavía no he firmado con nadie. El que me ha tirado una buena oferta y generosa es Potros, pero vamos a seguir pensando y analizando las cosas con mi familia. Si no sale nada en el extranjero, primero Dios voy para Potros”, confirmó.