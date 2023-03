¿Se va? Mbappé da la cara tras eliminación del PSG en Champions

El París Saint-Germain se llevó este miércoles un nuevo fracaso en Europa, luego de caer eliminados de la UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich por los octavos de final.

El conjunto alemán no perdonó y venció por 2-0 en casa al equipo parisino que buscaba darle la vuelta al encuentro de ida.

El delantero estrella, Kylian Mbappé, se mostró muy desanimado por la nueva eliminación del PSG en competencias europeas y una vez más de las manos del Bayern de Múnich, equipo que les ganó la final de la temporada del año 2020.

El francés comenzó diciendo que él y sus compañeros “están decepcionados...¿hasta cuándo? No sé, hasta el momento habóo de esta temporada, otra cosa no me importa, perdimos contra un gran equipo y tenemos la liga y esperemos ganarla”, expresó.