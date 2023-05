Deportista chapín viajó para compartir con Mauricio Dubón

Lo curioso de todo es que Luis Pedro, cuando conoció a Mauricio Dubón, no sabía que era jugador de las Grandes Ligas, que había sido seleccionado en el draft del béisbol.

“Yo no sabía, me dijo un amigo en el campo ‘esa foto va a valer. ¿No sabes quién es con el que estás?’ Pues no le dije. Ahí ya me contaron que era Mauricio Dubón, que había sido firmado por Boston. Quedé impresionado y me puse a platicar con él, tuvimos una plática larga ahí en el campo en Guatemala”, relató.

“Luego le dije que si no le molestaba le iba a dar un regalo, le di mis muñequeras. A los meses de eso me mandó una foto cuando hace su debut con los Brewers y lo hizo usando mis muñequeras. Es un gran amigo. Al ver la foto se me salieron un par de lágrimas por eso”.