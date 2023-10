Luis Garrido: “Mi único sueño por cumplir es casarme, no quiero morir solo”

La Ceiba, Honduras.

Una espeluznante lesión sufrida en el año 2015 jugando con la Selección Nacional de Honduras debería de ser el momento más triste en la carrera del Luis Garrido, pero para el jugador ese fue el momento más bonito en su vida como futbolista. Garrido jugaba un partido eliminatorio con la Bicolor contra México en el estadio Olímpico y tras una jugada accidental con Javier Aquino, el hondureño terminó con la rodilla partida, sin embargo no fue hasta después de la operación que el doctor Óscar Benítez le dijo al contención que pudo haber muerto ese día en la cancha. Tras una larga carrera que incluye dos Mundiales, su paso por los equipos hondureños Olimpia, Marathón, Real España y Deportes Savio, el ‘Jutiquile‘ nos habla sobre su actual equipo Victoria y rememoriza lo que ha sido su carrera internacional en el Estrella Roja de Belgrado; Córdoba de España; Houston Dynamo de la MLS y el Alajuelense de Costa Rica. Además nos confiesa su único sueño por cumplir: busca novia, quiere casarse y ser feliz. LA ENTREVISTA Luis te has perdido los tres últimos partidos por lesión, ¿hay posibilidad que para el próximo juego contra Olimpia puedas participar? La verdad que ha sido complicado, sufrí una lesión del muslo posterior pero estoy entrenando y me siento bien. Ya estoy a los órdenes del técnico, listo para lo que viene, el Olimpia.

Vienen de vencer al Real España y Olancho, ¿van por el invicto del Olimpia ahora? El equipo viene de menos a más, el plantel ha reaccionado bien y el cuerpo técnico ha manejado los juegos de forma espectacular. Ahora se viene un partido muy importante para nosotros, todos sabemos lo que significa el Olimpia pero en el fútbol todo puede pasar. Nosotros tenemos un gran plantel, un gran cuerpo técnico y porsupuesto que podemos ir a Tegucigalpa a traer un resultado positivo.Este equipo está para grandes cosas, hemos sufrido mucho, pero el fútbol da revanchas y nosotros la hemos tenido de una gran manera, obteniendo dos resultados positivos seguidos contra dos grandes rivales. Esperamos que el domingo el equipo pueda estar a la altura y traernos los tres puntos de Tegucigalpa. ¿Cómo lo calificarías si obtienen un triunfo en Tegucigalpa? Es fútbol, respetamos al Olimpia pero en este deporte nunca que sabe lo que va a pasar. Respetamos mucho al Olimpia por toda su historia y lo que significa pero nosotros vamos partido a partido, el próximo rival son ellos y les intentaremos ganar. Nos ganaron la primera vuelta en casa, por eso para nosotros este partido es como una revancha. Victoria tiene un gran plantel, también un excelente cuerpo técnico pero enfrentaremos con respeto al Olimpia porque tampoco le vamos a quitar méritos. Este equipo estoy seguro que está para grandes cosas. ¿Solo Motagua te falta para jugar en los cuatro equipos grandes de Honduras? Estuve entrenando con Motagua en el pasado pero al final no se concretó mi vinculación al equipo, no se ha dado pero el futuro solo Dios lo sabe, ya tengo casi 32 años, sin embargo el fútbol es de rendimiento, si se presentara la oportunidad de jugar ahí bienvenida sea. Pero ahora me debo al Victoria, estoy enfocado en ayudar a este club.

¿Por la lesión que sufriste en el 2015 jugando con la Selección contra México que estés jugando ahora se puede tomar como un milagro? Se habla mucho de eso, yo considero que jugar fútbol es una bendición, este es un deporte maravilloso en el que se aprenden muchas cosas, a mí me tocó vivir ese momento complicado que pienso que es parte de la Vida y de esas situaciones que hay que aprender en todo momento. Fue un mal momento pero considero que hay otras personas que han vivido situaciones más difíciles las han sabido enfrentar, asimilar y superar. Gracias a Dios ahora puedo decir que ya pasó, aprendí y sigo aprendiendo. Ese tiempo que estuve lesionado, siete meses, fue muy duro, pero le saqué lo positivo a lo que viví. A partir de ahí siento que soy mejor persona, eso para mí es importante. ¿Y después de varios años qué piensas de ese momento duro? Para ser honesto, la verdad es que yo lo tomo como el momento más lindo de mi carrera y de mi vida, fue maravilloso y espectacular, se me sale una sonrisa y recuerdos porque me dí cuenta quién estaba conmigo y quién no. Me di cuenta del significado de la amistad. Tú sabes que en los buenos momentos están todos pero en los malos hay pocos con uno. Fueron muy pocos los que se quedaron conmigo, mi famlia por ejemplo. ¿Pero no me parece normal que alguien que vivió un drama lo califique como el momento más lindo de su vida? Para mí sí porque yo soy una persona que vivo el día a día, después de eso he vivido otras cosas y digo, esto es nada para lo que viví en el momento de la lesión. Viví cosas difíciles pero el fútbol es lo mejor que me ha pasado, incluso està ese momento. Cada momento es único en la vida y pase lo que pase uno tiene que ser positivo. Después de esa lesión disfruto más el fútbol y la vida, tengo grandes recuerdos de ese momento, me dijeron de todo pero me aferré a Dios.

¿A qué te refieres cuando dices que después de la lesión te dijeron de todo? Siempre hay malas noticias cuando uno está en esa condición. Algunos me dijeron que no iba a volver a jugar, el doctor también me dijo que pude haber perdido la vida en ese momento. Sinceramente son contadas las veces que he visto el video cuando me lesioné, es parte del pasado pero ese momento me cambió todo. ¿Y qué pensaste cuándo viste por primera vez la lesión? Solo dije: veeee, me lesioné. Pero solo pensè en recuperarme y volverme a jugar, fui positivo, somos profesionales y estamos propensos a las lesiones pero no medí la magnitud de la situación. No se lo deseo a nadie. Ese suceso me marcó, pero me llevó a ser más disciplinado, más profesional para mi recuperación. Gracias a eso soy la persona que ahora soy. ¿Cuál fue tu reacción cuando el doctor Óscar Benítez te dijo que pudiste haber muerto? Yo solo le dije: está loco usted, yo me siento bien. Pero luego él me explicó en términos médicos porqué la lesión me pudo causar la muerte. Yo solo pensaba que habían otras personas viviendo cosas más difíciles en un hospital. Cambiando de tema, tú que fuiste mundialista, ¿qué opinas de la nueva era del técnico Reinaldo Rueda con la Selección Nacional. Le deseo lo mejor al profesor Rueda, es un gran técnico y una gran persona. Esta es una nueva generación de futbolistas y él tiene que adaptarse a lo que tiene, hay que dejarlo elegir y trabajar, no meterle presión. Es un técnico con mucha experiencia y recorrido, seguramente nos dejará cosas importantes. Cuando la Selección está bien el país está feliz. Yo amo la Selección y quiero que esté bien. Desde que regresó ha venido trabajando bien, enfrentó partidos difíciles pero ojalá la Selección mejore y nos lleve al próximo Mundial del 2026.

¿A vos te ilusiona todavía volver a la Selección? Todo puede pasar, para mí el que debe estar en la Selección es el jugador que está pasando por un buen momento. Si yo estoy jugando bien, tengo un gran torneo, a lo mejor me convoca. Esperemos que el profesor tenga un gran proceso y nos vueva a clasificar al Mundial. Si me toca está bien, de lo contrario que llamen a los futbolistas que están mejor. ¿Tu carrera en el extranjero la das por terminada? Yo soy muy positivo, casi cumplo 33 años ya pero me siento bien. Sï se da otra vez la oportunidad bienvenida sea, si no se da pues sigo trabajando acá. Uno lo último que debe perder es la fe, la esperanza, ya no soy tan joven pero en el fútbol todo puede pasar. ¿En el retiro has pensado? Sí, en algún momento, pero todavìa me faltan unos añitos más, tres más, dependerá como me vaya sintiendo, dependerá de la repuesta del cuerpo. ¿Te consideras uno de los mejores contenciones del fútbol hondureño? Nooooo, claro que no, Luis Garrido ha sido uno más que ha disfrutado el fútbol día a día. Para mí lo más importante ha sido ayudar a mis equipos para que ganen. ¿Entonces quiénes han sido los mejores contenciones? Han habido varios, de los que yo he visto Flaco Pineda, Wilson Palacios, Hendry Thomas y Maynor Suazo que era un gran, gran jugador. Han habido cracks en esa posición.

¿De estos que mencionaste cuál era el mejor? Creo que Wilson Palacios, le sigue Flaco Pineda y Hendry Thomas. Me tocó compartir con los tres, uno trata de aprender de ese tipo de jugadores. ¿Del tiempo que debutaste al presente consideras que la Liga hondureña ha mejorado mucho? Sí, sí, pienso que ha mejorado, ha venido de menos a más, pero siempre hay cosas por mejorar. Por ejemplo hay que tratar de ser más ordenados cuando juega la Selección, algunas veces los equipos se quedan sin sus jugadores. ¿Para vos a estas altura la Liga debería de usar VAR ya? Eso es contradictorio, si me preguntas a mí, no me gusta el VAR. Con VAR si eres beneficiado te gusta pero si no te beneficia una decisión no te gusta. El fútbol es de emoción, de errores y lo quieren perfeccionar. Aveces hay un gol, uno lo celebra con todo, la afición también lo celebra y luego por la decisión del VAR lo invalidan, qué mal. El VAR le ha quitado la esencia al fútbol, al deporte. Yo sé que ahora se mueve mucho dinero en el fútbol, por eso han metido esta tecnología. Tras alguna decisión no favorable cualquier equipo se puede caer.Lo importante al final será aceptarlo y estar consciente que una veces el VAR nos beneficiará y en otras nos perjudicará. Es justicia cuando uno es beneficiado, ¿pero cuando no? Jugaste en Serbia, España, Costa Rica y Estados Unidos, ¿dónde te sentiste más querido? Donde he estado he sido feliz, la vida y el fútbol son de momentos, pero en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica me respetaron y me sentí muy querido. Cuando voy a Costa Rica la gente me trata bien, hay un reconocimiento. La afición vive el fútbol como acá, con esa emoción de siempre querer ganar, uno tiene altos y bajos, hay que estar preparado para saber asimilar esa presión porque si no te mata. ¿Algún rival que te dio miedo? Quizas miedo no, pero Jesús ‘Beto‘ Navas me complicaba, tenía más enganches... Dios mío, gran jugador, me quedo con él por lo que hacía cuando tenía el balón en los pies, tenía gran técnica, era torero, lo enganchaba a uno con ese dribling. Enfrenté a grandes jugadores pero me quedo con ‘Beto‘ Navas.

¿Y el mejor jugador de Honduras que has visto quién es? Sin duda Wilson Palacios, era diferente, un crack. Cuando yo estaba en mi pueblo yo lo admiraba y cuando se fue a Inglaterra y lo hicieron contención lo admiré más porque es la posicion que juego, que me gusta. Me encantaba su calidad, a la hora de entregar y quitar el balón, su magia, el trato que le daba a la pelota. Yo lo tuve de compañero en la Selección y es una gran persona también. ¿Cuál es el mejor técnico que has tenido en tu carrera? Siempre he tratado de aprender de todos pero Luis Suárez y Danilo Tosello me marcaron, me enseñaron mucho. Por ejemplo Suárez tenía mucho conocimiento, te decía lo que tenías que hacer y cómo podíamos perder o ganar, increíblemente eso scedía en los partidos. Así también es Héctor Vargas, se anticipan al juego, leen al rival Juan Carlos Espinoza es un crack como técnico y persona. John Jairo López es métodico, le enseña a uno como en la escuela. ¿Algún sueño que tengas por cumplir, que nos has realizado? Ja ja ja, casarme. ¿No te has casado nunca? No me he casado y es mi sueño, no me quiero morir solo. ¿Pero has sido muy noviero? No mucho, he tenido novias pero no he llegado a esa decisiòn de decir que me quedo con ella. He conocido personas maravillosas pero me ha tocado estar en diferentes lugares y no se ha dado, me he dedicado mucho al fútbol, no es que sea complicado. No ha llegado ese momento en que uno dice, ok, listo.

¿Pero eres un buen tipo? Sí, no pierdo la esperanza, soy un hombre de fe, sé que Dios me presentará la mujer idónea. ¿Cómo sueñas a tu futura esposa? Una mujer humilde, trabajadora, que me ayude a camellar. Yo trato de dar lo mejor, me he equivicado como todo el mundo, nadie es perfecto. No soy machista, vivimos otras épocas, otros tiempos, todo ha evolucionado, hay que ser maduro y entender a la mujer. ¿No eres machista a pesar de ser olanchano? Pienso que las relaciones están basadas en la confianza y el respeto. Antes en Olancho se decía que la mujer no debe de trabajar, que tiene que estar en casa, ahora si ella quiere hacerlo debe de tener la libertad y el apoyo. ¿Cómo te gustan las mujeres en el aspecto físico? Cuando te fijas en lo físico debes de darte cuenta que lo físico se termina en su momento. La vida te enseña, todo tiene su estereotipo, pero vale más la persona, no me importa si alguien la cataloga como no guapa, me da igual, al final a quien le debe de gustar es a mí. ¿Pero tienes novia ahora? Tuve novia, pero todo se terminó, por el fútbol. ¿Cuántas veces te has enamorado? He querido mucho a alguien, pero se terminó, hay que tener la madurez que cuando una relación se termina aceptar y desearle suerte a la otra persona. ¿Y la presión social por casarte la enfrentas? La verdad no, pienso que para casarse no hay edad, no siento esa presión, en ningún libro dice que me debo casar a cierta edad, hay personas que se casan a los 60 años.